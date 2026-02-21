El Colegio de Abogados de la ciudad, Medalla de Socio de Honor Colectiva de la Asociación Los Sitios

El decano del ReICAZ, Alfredo Sánchez-Rubio, recibe el reconocimiento de la medalla de socio de honor colectiva de la Asociación Los Sitios de manos del consejero municipal Víctor Serrano. - REICAZ

ZARAGOZA 21 Feb. (EUROPA PRESS) - El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha sido distinguido por la Asociación Cultural 'Los Sitios de Zaragoza' con su Medalla de Socio de Honor Colectiva "por el apoyo prestado a dicha asociación, de la que formamos parte".

El decano del ReICAZ, Alfredo Sánchez-Rubio, recogió esta distinción de manos del consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano.

El presidente de la Asociación 'Los Sitios de Zaragoza', Gonzalo Aguado, aseguró que con esta distinción "se ha querido reconocer a una de las instituciones más antiguas de Zaragoza y reconocer a los abogados y juristas que defendieron la ciudad desde las barricadas".

Además, Aguado, también quiso "agradecer el apoyo incondicional que el Colegio presta a la Asociación en todas las iniciativas que desarrollan". Para el Colegio, "supone una gran satisfacción que una entidad de tanto prestigio como la Asociación 'Los Sitios de Zaragoza' nos haya honrado concediéndonos esta medalla".

Alfredo Sánchez-Rubio ha asegurado que "recibimos este reconocimiento con la responsabilidad y el estímulo de seguir cumpliendo la tarea institucional del servicio a la sociedad zaragozana".

El decano de los abogados zaragozanos quiso recordar cómo previamente a los Sitios de Zaragoza, la presencia del Colegio en la vida de la ciudad era plena, ya que se trataba de una institución que data de 1399, y "sus miembros participaban activamente en la estructura institucional aragonesa.

La guerra dejó una profunda huella en todos los aspectos, el bombardeo, los combates, el incendio del convento de San Agustín, donde se perdieron gran parte de nuestros fondos y hemos tenido que reconstruir nuestra historia".

Como institución, el Colegio hizo llegar fondos para la defensa de la ciudad, además de la participación de los propios letrados.

En la asamblea celebrada en el Colegio después de Los Sitios, la presencia de letrados se había mermado a la mitad. Acudieron 30 abogados y en la anterior asamblea había sido el doble de participantes.

Junto con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, la Asociación Cultural los Sitios de Zaragoza también ha reconocido con la Medalla de Socio de Honor, en categoría individual, a Guillermo Fatás Cabeza y con el Diploma de Mérito, a título póstumo a José María Rodrigo Ramos.

También se hizo entrega del XLI Premio de Investigación 'Los Sitios de Zaragoza', que en esta ocasión ha recaído en el trabajo titulado: "El regimiento de fusileros de la Guardia Imperial.

Una aproximación al perfil logístico" de Jonathan Jacobo Bar Shuali y en el trabajo 'Nobleza Obliga', de Héctor Gibliotti.