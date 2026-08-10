El Colegio de Enfermería recuerda que la seguridad debe ser prioritaria durante la observación del eclipse

Eclipse solar - CANAL EXTREMADURA

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza ha destacado este lunes, a dos días del eclipse solar, que la seguridad debe ser prioritaria en la observación de este fenómeno astronómico.

En una nota de prensa han expresado que este miércoles "la provincia de Zaragoza será uno de los lugares privilegiados para observar el eclipse solar total, una cita que muchas personas aprovecharán para vivir en familia junto a los más pequeños".

Ante este acontecimiento, el Colegio de Enfermería de Zaragoza ofrece algunas recomendaciones para proteger los ojos de los niños y evitar así lesiones irreversibles en la visión.

"Aunque pueda parecer un momento muy breve, basta con mirar al sol sin la protección adecuada unos segundos para producir lesiones importantes en la retina. No debemos bajar la guardia ya que la seguridad no depende de los niños, sino de los adultos".

Mirar el sol sin protección puede causar quemaduras fotoquímicas sin cura, lesiones en la retina, daño permanente, visión borrosa y pérdida parcial o irreversible de la visión.

Para evitarlo, es fundamental no mirar al sol directamente, a través de gafas de sol convencionales o radiografías. La mejor herramienta son las gafas certificadas y homologadas por la norma ISO 12312-2:2015.

La organización colegial ha recordado que "las únicas gafas aptas para ver el eclipse son las homologadas y deben estar en perfecto estado para proteger de la radiación solar. Este fenómeno se va a repetir en 2027 y 2028 por lo que se recomienda guardar bien las gafas para que estén en óptimas condiciones en el futuro".

OBSERVACIÓN CON NIÑOS

Los niños pequeños pueden observar el eclipse siempre y cuando sus padres o tutores puedan asegurarse de que sean capaces de cumplir las normas de seguridad de forma fiable.

"Antes de plantearnos ver este evento con los pequeños tenemos que preguntarnos si nuestro hijo o hija será capaz de mantener las gafas puestas correctamente durante todo el tiempo, y no quitárselas por curiosidad o incomodidad", han advertido desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza.

"Si la respuesta es no, la recomendación es clara: es mejor no animarles a realizar una observación directa del eclipse". En este caso, una alternativa segura consiste en contemplar el eclipse mediante sistemas de proyección indirecta.

"Podemos fabricar un sencillo proyector casero con una caja de cartón haciendo un pequeño orificio que proyecte la imagen del sol sobre el suelo, o incluso seguir el fenómeno viendo los rayos a través de una simple espumadera. Esto les permitirá vivir el evento sin necesidad de mirar directamente al cielo".

Si se considera que los más pequeños pueden contemplar el eclipse, es fundamental que los adultos supervisen la observación en todo momento.

Para ello, el Colegio de Enfermería de Zaragoza recomienda explicarles de antemano en qué va a consistir el evento y recordarles que deben llevar las gafas durante toda la observación. También, asegurarse de que las llevan bien puestas y que no queden huecos por encima o debajo de la gafa, y vigilarlos en todo momento.

OTRAS RECOMENDACIONES

La organización colegial zaragozana también hecho hincapié en que nunca debe observarse el eclipse a través del teléfono móvil, con prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas sin los filtros solares específicos.

Estos dispositivos concentran la luz solar y aumentan el riesgo de lesiones oculares de forma considerable. Además, para aumentar la seguridad, las gafas deben colocarse antes de mirar el sol y apartar la vista del astro antes de quitarlas.

"La observación del eclipse puede ser una experiencia inolvidable si se realiza con responsabilidad: Queremos que las familias disfruten de este fenómeno astronómico, pero siempre desde la seguridad y la prevención", han continuado.

"La salud visual de los niños debe estar por encima de cualquier otra consideración. Si creemos que no es posible garantizar una observación segura es mejor evitar exponerles al riesgo", ha concluido la organización colegial.