El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón reclama más personal en Atención Primaria

Una clase grupal de fisioterapia. - COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS

ZARAGOZA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aragón cuenta actualmente con 75 fisioterapeutas en Atención Primaria, una cifra que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón considera insuficiente para dar respuesta a las necesidades reales de la población.

Con motivo del Día de la Atención Primaria, que se celebra este domingo, 12 de abril, el Colegio quiere llamar la atención sobre la escasa presencia de fisioterapeutas en este nivel asistencial y reclamar una apuesta firme por su incorporación efectiva a los equipos multidisciplinares, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la elevada incidencia de los problemas musculoesqueléticos, uno de los motivos de consulta más frecuentes.

En algunos sectores de salud, la ratio se sitúa en apenas un fisioterapeuta por cada 15.000 o 20.000 habitantes, lo que, advierten desde el Colegio, limita la capacidad de respuesta del sistema sanitario y dificulta el acceso de la población a una atención fisioterapéutica adecuada y precoz.

En determinadas zonas de salud, incluso, la ratio se sitúa en menos de un fisioterapeuta por cada 25.000 habitantes, muy lejos de un modelo asistencial basado en la prevención, la cercanía y el abordaje temprano.

Además, lamentan igualmente, "la cobertura de fisioterapia en las zonas rurales dista mucho de ser la deseable, teniendo que desplazarse muchos usuarios a zonas urbanas para recibir esta atención".

Tras revisar las plantillas orgánicas del Gobierno de Aragón, la Sección de Atención Primaria del Colegio constata que, de esas 75 plazas, 29 corresponden a zonas rurales y 46 a zonas urbanas.

A estas cifras se suman algunos contratos eventuales de refuerzo que, según advierten, no suponen una solución estructural ni permiten consolidar un modelo asistencial más eficaz y accesible.

Desde el Colegio recuerdan que la evidencia científica y las estrategias actuales en salud respaldan de forma clara la necesidad de reforzar los equipos multidisciplinares en Atención Primaria, incorporando de manera efectiva a los fisioterapeutas como profesionales clave en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el abordaje precoz de patologías musculoesqueléticas.

ATENCIÓN EQUITATIVA Y DE CALIDAD

En esta misma línea, el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, define un nuevo mapa de competencias que incluye a los fisioterapeutas dentro de este nivel asistencial.

Sin embargo, el Colegio muestra su preocupación ya que, en Aragón, estos profesionales siguen siendo considerados como unidades de apoyo, en lugar de formar parte de manera estructural de los equipos. Esta realidad sitúa a Aragón muy lejos de un modelo de Atención Primaria reforzado y accesible.

A ello se suma que, según World Physiotherapy, en España el acceso directo a la fisioterapia está restringido en el sistema público, una limitación que puede traducirse en demoras asistenciales y en la necesidad de recurrir a servicios privados, con el consiguiente impacto económico y territorial para muchos pacientes.

"La fisioterapia en Atención Primaria no puede seguir ocupando un papel secundario. Hablamos de profesionales que pueden intervenir de forma temprana, evitar cronificaciones, mejorar la funcionalidad de los pacientes y contribuir a descargar otros niveles asistenciales", señalan desde la Sección de Atención Primaria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

La entidad subraya además que esta falta de profesionales limita la capacidad de respuesta del sistema sanitario y dificulta que la ciudadanía acceda a una atención fisioterapéutica adecuada y precoz, algo especialmente importante en el ámbito comunitario y de proximidad. A su juicio, no se trata solo de ampliar recursos, sino de adaptar el sistema a las necesidades actuales de salud. P

Por todo ello, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón reclama el incremento de plazas de fisioterapia en Atención Primaria hasta alcanzar ratios adecuadas que garanticen una atención equitativa y de calidad; la integración plena de los fisioterapeutas como miembros estructurales de los equipos; y el desarrollo de un modelo asistencial en el que la fisioterapia tenga un papel activo en la atención comunitaria, la prevención y el manejo temprano de los problemas de salud.

En este sentido, el Colegio insiste en que apostar por la fisioterapia en Atención Primaria no solo mejora la calidad de vida de la población, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario. "No se puede avanzar hacia una Atención Primaria más resolutiva y cercana sin reforzar la presencia de la fisioterapia", concluyen.