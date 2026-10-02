El colegio público de educación especial Alborada recibe 7.063 euros de la IV Andada Canina Familiar Kalibo 5K - DANI MARCOS

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo directivo y un grupo de escolares del Colegio de Educación Especial Alborada, de Zaragoza, han recogido hoy los 7.063 euros de la recaudación íntegra obtenida en la IV Andada Canina Familiar Kalibo 5K, que se ha celebrado el pasado mes de mayo.

Al acto han asistido la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; el director general de Kalibo, Miguel de las Moreras; y la directora del centro, Ana Rodríguez, además de personal del colegio y una representación del alumnado.

Gaudes ha expresado la "satisfacción que, año tras año, sentimos con esta iniciativa solidaria que se realiza de la mano de Kalibo. Todos los participantes en la Andada pueden estar orgullosos de su aportación, porque gracias a todos ellos ha sido posible mejorar la recaudación del año anterior y, por lo tanto, se podrá ampliar la duración de las terapias con perros a las que se dedica el dinero, que este año se llevarán a cabo en el Colegio Alborada".

La Marcha Canina Familiar reunió más de 1.000 inscripciones y se celebró, como es habitual, en el Parque del Agua de Zaragoza, en un recorrido que además incluyó distintas actividades lúdicas, mercadillo de objetos para las mascotas, consultoría veterinaria y de seguros, juegos infantiles, la presencia de la Legión 501 Spanish Harrison, cuentacuentos, entre otras actividades.

SESIONES DE TERAPIA CON PERROS

La recaudación conseguida será dedicada, en el período comprendido entre el 5 de octubre y el 15 de junio, a la realización de dos sesiones semanales de terapia con perros. A cada sesión asistirán alrededor de 8 niños por grupo. Se impartirán en las instalaciones del propio CPEE Alborada.

Estas terapias son realizadas a través de la Asociación Apache Innovación, que lleva a cabo distintas intervenciones asistidas con perros y que dispone para ello de un equipo multidisciplinar integrado por personal socio-sanitario e instructores caninos.

Este proyecto está liderado por una psicóloga clínica especialista en terapias con animales y por un técnico especialista en perros de asistencia. Las intervenciones asistidas con perros combinan los beneficios emocionales y físicos del contacto con animales con objetivos terapéuticos específicos. El pasado año, la recaudación conseguida se dedicó a este mismo proyecto, en aquel caso en el Colegio Jean Piaget, también de educación especial.

Los perros de Apache Innovación, entrenados para esta labor, trabajan en colaboración con el equipo profesional para mejorar habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales; proporcionar apoyo físico y emocional a los participantes; y fomentar una mayor autonomía en personas con limitaciones motoras o sensoriales.