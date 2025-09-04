Una colisión entre un turismo y una motocicleta en la N-211, en Mequinenza (Zaragoza), deja un herido grave

Punto kilométrico en el que ha ocurrido el suceso. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de una motocicleta, de 47 años de edad y residente en la provincia de Valencia, ha resultado herido de gravedad este jueves al colisionar lateralmente con un turismo en la N-211, a la altura del municipio zaragozano de Mequinenza.

El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 296,000, en torno a las 14.18 horas, según ha informado la Guardia Civil.

El herido ha sido trasladado en helicóptero del 112 a Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Asimismo, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Calatayud estudia las causas del suceso.

Hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Agrupación de Tráfico, así como Protección Civil y Mantenimiento de Carreteras