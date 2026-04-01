La Colonia Polster de Alcalá de la Selva acogerá la segunda edición del Campus 'Leyendas del Valencia CF' este verano

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, presenta el Campus 'Leyendas del Valencia CF'. - DPT.

TERUEL 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Colonia Polster de la Diputación Provincial de Teruel acogerá la segunda edición del Campus 'Leyendas del Valencia CF' del 28 de junio al 4 de julio, en el que exjugadores del club valenciano instruirán a los niños en valores a través del fútbol acompañados de entrenadores y monitores. El programa incluye 18 horas de entrenamiento específico de fútbol y fútbol sala, además de distintas actividades complementarias como excursiones, senderismo, natación y baloncesto.

Los detalles de esta segunda edición del Campus los han presentado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la DPT, Joaquín Juste, y el vicepresidente segundo y diputado delegado de la Colonia Polster, Rafael Samper, junto a los organizadores y profesores del Campus, miembros de la Asociación Leyendas del Valencia, Fernando Giner y Luis Milla.

El entrenamiento lo impartirán, además de Fernando Giner o Luis Milla, otros exfutbolistas como Juan Sánchez, Nando Martínez, Jorge Bartual y Jorge Barberá. Además contarán con el apoyo de más futbolistas y entrenadores de élite que también han militado en el equipo valenciano, ya que podrán charlar en directo con ellos mediante videollamada.

Estas leyendas del Valencia CF formarán a los inscritos durante una semana en distintos valores como el compañerismo, el esfuerzo, el compromiso, la constancia o el trabajo en equipo a través de su dilatada experiencia en el fútbol profesional.

Como novedad este año se incorpora el fútbol sala, aprovechando las instalaciones para la práctica de este deporte con las que cuenta la Colonia Polster. Y se está estudiando también la posibilidad de que participen en el Campus jóvenes candienses, según ha explicado Giner.

Los grupos se dividen entre chicos de edades que comprenden desde los 7 hasta los 14 años, con entre 10 y 12 personas en cada grupo. El campus se imparte en modalidad interna, es decir, dormirán en la Colonia Polster desde el domingo 28 al sábado 4 de julio y el número de plazas disponibles es de cien.

Disfrutarán de unas instalaciones con capacidad para 116 personas, y con amplios salones multiusos, sala televisión, cocina y comedor autoservicio. La finca cuenta con una pista polideportiva descubierta y un campo de fútbol en un patio de más de 14.000 m* enmarcado dentro de un paisaje de choperas.

El precio es de 590 euros y cabe la posibilidad de aplicar un descuento del 10% para los niños de la Asociación de Futbolistas VCF y escuelas conveniadas, a los niños de Alcalá que quieran participar, además de otro descuento del 10% para segundos hermanos. Los descuentos no son acumulables.