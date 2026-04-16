La Comarca de Calatayud rescata el legado histórico y monumental de los castillos de frontera con Castilla

La iniciativa quiere impulsar los restos de una veintena de fortalezas y murallas que se conservan como un nuevo producto turístico. - COMARCA DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La Comarca Comunidad de Calatayud, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), busca poner de relieve la época en la que su territorio fue un disputado terreno de batallas con la actuación Ruta de los Castillos Frontera 'Raya Castellano-Aragonesa'.

La iniciativa quiere impulsar los restos de una veintena de fortalezas y murallas que se conservan como un nuevo producto turístico. Corresponden a otras tantas localidades de la Comarca que lindan con las tierras castellanas (provincias de Soria y Guadalajara): Malanquilla, Torrelapaja, Berdejo, Bijuesca, Torrijo de la Cañada, Moros, Embid de Ariza, Ariza, Bordalba, Pozuel de Ariza, Monreal de Ariza, Torrehermosa, Alconchel, Sisamón, Calmarza, Campillo, Cimballa, Nuévalos, Monterde y Villalengua.

El PSTD destaca que la herencia de estos castillos va más allá de lo monumental. No solo constituyen un valioso patrimonio, protegidos como Bien de Interés Cultural, sino que también marcaron fronteras todavía vigentes e influyeron en la convivencia, la lengua, la gastronomía, el folklore y el arte a ambos lados.

Todos estos aspectos se abordan en un audiovisual histórico, que se está grabando actualmente. Los castillos de frontera se construyeron o reforzaron en el siglo XIV, en el marco de la Guerra de los Dos Pedros, que enfrentó a Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón durante trece años. Esta época marcó un espacio geográfico y natural con una identidad propia, que se define como la Raya Castellano-Aragonesa.

Las construcciones fronterizas de la Comunidad de Calatayud se extienden por los pueblos de los valles de los ríos Manubles, Henar, Mesa y Piedra y por la cubeta de Ariza. Un total de veinte localidades verán reflejados sus monumentos, historia y singularidades en este documental.

La actuación Ruta de los Castillos Frontera 'Raya Castellano-Aragonesa' incluye también acciones de documentación, señalización y recreación digital, que suman una inversión total de 65.000 euros para que las viejas construcciones guerreras se conviertan en el siglo XXI en un instrumento de desarrollo sostenible.