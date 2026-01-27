La Comarca Campo de Daroca celebrará la primera subasta virtual de trufa negra de Aragón

Presentación de las VIII Jornadas de la Trufa Negra del Campo de Daroca. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Manchones, en la Comarca zaragozana de Campo de Daroca, celebrará del 13 al 15 de febrero las VIII Jornadas de la Trufa Negra, con una programación en la que destaca la primera subasta virtual de trufa negra de Aragón.

Durante tres días, Manchones acogerá un programa completo que combina jornadas técnicas, divulgación, mercado agroalimentario, experiencias gastronómicas y actividades festivas, dirigido tanto a profesionales del sector como a público general interesado en la trufa negra, que está teniendo una campaña especial en cuanto a producción, ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

La diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, ha resaltado en rueda de prensa que estas jornadas "son uno de los proyectos visibles" que se llevan a cabo dentro del convenio que tenemos de la institución con la Asociación de truferos de la provincia de Zaragoza.

Este acompañamiento económico permite la transferencia de conocimiento e impulsa "el ingente trabajo de investigación que hacen desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) desde donde investigan para sacar el mayor potencial a la trufa".

Por su parte, la diputada provincial Charo Lázaro ha subrayado que estas jornadas son "un importante revulsivo" para la comarca y "un escaparate magnífico" para el comercio local.

El presidente de la Comarca Campo de Daroca, Javier Lafuente, ha explicado que con estas jornadas consiguen "potenciar el cultivo de la trufa negra y dar vida a terrenos que no son adecuados para otros cultivos, pero sí para la trufa", contribuyendo a la repoblación.

"Además, estas jornadas y el concurso de perros han permitido situar a Daroca en el mapa, incluso fuera de España, como en Italia, donde hemos visitado la zona de Monteu Roero y sabemos que somos ejemplo para ellos", ha añadido.

UNA CAMPAÑA "ESPECIAL"

Este año la temporada de la trufa está siendo especial en cuanto a producción. El presidente de Truzarfa, Jesús López, ha explicado que las condiciones en esta Comarca son "espectaculares" y que la producción es "muy alta", situándose entre las más importantes de Aragón, donde hay 17.000 hectáreas dedicadas a este hongo. "En Daroca, las plantaciones tienen ya entre 16 y 17 años, lo que nos ha permitido adquirir una amplia experiencia", ha agregado.

Ha añadido que la campaña está siendo "histórica" en cuanto a producción, lo que ha supuesto que sea "más floja en lo que respecta a los precios".

NOVEDADES

Las jornadas empezarán el viernes, 13 de febrero, con el acto de selección de la trufa, que tendrá lugar en el Auditorio de la Fundación Comarca Campo de Daroca.

La selección la realizará Laumont, empresa líder en la distribución de trufa, y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), bajo criterios de tamaño, aroma y estética.

En este acto se nombrará además a los Caballeros de la Trufa 2026, distinción que este año recaerá en dos marcas "con mucho peso y trayectoria para el territorio": Pastelerías Manuel Segura, con motivo de su 150 aniversario, y Pastas Romero, por su centenario.

Otra de las grandes novedades de esta octava edición será la celebración de la I Subasta Virtual de Trufa Negra de Aragón, con la que pretenden marcar "un hito en la promoción y valorización de este producto emblemático".

La subasta se abrirá el viernes, tras el acto de selección de la trufa, garantizando así la máxima calidad, frescura y autenticidad de las piezas, y reunirá tres trufas excepcionales, seleccionadas cuidadosamente en el acto del viernes de la selección de la trufa, que competirán en tres categorías diseñadas para valorar sus principales atributos: aroma, tamaño y apariencia.

Esta iniciativa nace con el objetivo de acercar la trufa negra de la Comarca Campo de Daroca a restaurantes y profesionales de la gastronomía de toda España, reforzando su proyección nacional.

El sábado, 14 de febrero, se retransmitirán en directo los últimos quince minutos de la subasta, permitiendo al público asistente seguir en tiempo real el desenlace de esta acción inédita dentro del sector.

RESTO DE LA PROGRAMACIÓN

Ese mismo día, concentrará buena parte de la programación con la celebración del Mercado de la Tierra y el Ágora de la Trufa, que acogerá una completa jornada de ponencias técnicas y divulgativas dirigidas tanto a profesionales del sector como a personas interesadas en la truficultura.

A lo largo de la mañana, se abordarán cuestiones clave como la optimización del rendimiento de las plantaciones truferas, desde su implantación hasta su viabilidad económica a largo plazo; la mecanización aplicada al cultivo de la trufa, con especial atención a nuevas soluciones técnicas, y un análisis sobre la situación actual del sector, sus retos, riesgos y perspectivas de futuro.

La programación se completará con una charla centrada en la sanidad canina, que pondrá el foco en enfermedades parasitarias emergentes y en la prevención y el cuidado del perro trufero.

La vertiente gastronómica llegará de la mano del Laboratorio del Gusto, que ofrecerá durante la tarde experiencias en las que la trufa será la gran protagonista.

Entre ellas, la presentación del proyecto Paisajes del Jiloca, centrado en la recuperación del viñedo tradicional del valle, acompañada de una degustación de vinos del Jiloca maridados con trufa, así como un taller participativo de cocina, en el que las personas asistentes elaborarán diferentes tapas con trufa y disfrutarán posteriormente de su degustación final. Estas actividades contarán con plazas limitadas y requerirán inscripción previa.

VII CONCURSO NACIONAL DE CAZA DE TRUFA

Esta séptima edición volverá a convertir a Manchones en punto de encuentro para los mejores cazadores de trufa del país, con la participación de 56 equipos, procedentes de Soria, Cataluña, Huesca, Guadalajara, Navarra y Teruel, e incluso de equipos llegados de Estados Unidos.

En esta edición, el concurso estrena un nuevo sistema de inscripción abierto, sin límite previo de participantes, una iniciativa inédita desde su creación.

La competición se desarrollará a lo largo de dos jornadas, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, y constará de cuatro fases: ronda preliminar, ronda clasificatoria, semifinal y final.

El certamen incorpora además mejoras en la dotación económica de los premios, así como la colaboración de 'Affinity', que aportará alimentación para los perros ganadores.

El primer premio estará dotado con 1.500 euros y 12 sacos de pienso Nature's Variety; el segundo premio recibirá 800 euros y 6 sacos, y el tercer premio contará con 500 euros y 3 sacos del mismo producto.