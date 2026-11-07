La Comarca del Bajo Cinca sala a licitación la redacción del proyecto técnico de la futura residencia de mayores

FRAGA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

La Comarca del Bajo Cinca ha sacado a licitación por 217.800 euros la redacción del proyecto técnico de una futura residencia de mayores basada en el modelo de Atención Centrada en la Persona.

El contrato, publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, comprende la elaboración del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud y los proyectos de instalaciones, con un plazo de ejecución de cinco meses.

Según el dosier informativo elaborado por la Comarca en septiembre de 2026, el equipamiento está previsto en las avenidas de Aragón y Mequinenza de Fraga, con una capacidad proyectada de 100 plazas residenciales y 20 de centro de día.

Su finalidad es ampliar los recursos públicos de atención a las personas mayores, favorecer que puedan permanecer cerca de sus familias y de su entorno habitual y ofrecer apoyo a las personas cuidadoras. La licitación abre el procedimiento para seleccionar a la empresa encargada de redactar la documentación técnica del futuro centro.

El contrato anunciado corresponde a la elaboración del proyecto y no incluye la ejecución de las obras. Un modelo de atención centrado en las personas El futuro equipamiento se proyectará bajo el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP).

El dosier contempla una organización en unidades de convivencia de carácter doméstico, con habitaciones personalizables, espacios compartidos y acceso a zonas exteriores. Este enfoque busca favorecer la autonomía, la intimidad y la atención individualizada de las personas residentes. El documento también prevé jardines terapéuticos, espacios accesibles y servicios de rehabilitación, fisioterapia y atención sociosanitaria.

La adjudicación valorará la memoria técnica (45%), el precio (30%), la experiencia específica del equipo profesional (20%) y el control independiente de calidad (5%).

El procedimiento restringido establece el 23 de noviembre de 2026, a las 23.55 horas, como fecha límite para presentar electrónicamente las solicitudes de participación. La apertura de las ofertas técnicas está prevista para el 22 de diciembre y la de las económicas para el 25 de enero de 2027.