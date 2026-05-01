La Comarca de La Litera impulsa la app 'Litera Circular' para mejorar la gestión de residuos y fomentar la reutilización

Disponible para Android y App Store, la app mantiene el préstamo de objetos e incorpora nuevos apartados vinculados al Punto Limpio Comarcal, el Punto Limpio Móvil y la recogida Puerta a Puerta. - COMARCA DE LA LITERA

BINÉFAR (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

La Comarca de La Litera ha puesto en marcha la nueva aplicación móvil 'Litera Circular', una herramienta digital que integra en un único espacio distintos servicios vinculados a la reutilización, el reciclaje y la gestión de residuos. La app, disponible tanto para dispositivos Android como en App Store, nace a partir de la actualización de la anterior Biblioteca de las Cosas y amplía sus funcionalidades para facilitar a la ciudadanía el acceso a los recursos ambientales del territorio.

La iniciativa forma parte del proyecto Litera Circular, impulsado por el Consejo Comarcal, y responde a la necesidad de centralizar información, trámites y servicios en una única plataforma accesible desde el móvil. La presidenta de la Comarca de La Litera, Tania Solans, ha subrayado que esta actualización busca "facilitar a la ciudadanía el acceso a los servicios ambientales de la comarca" y permitir que cualquier vecino pueda consultar de manera sencilla cómo gestionar sus residuos o acceder a distintos recursos.

La aplicación mantiene el servicio original de préstamo de objetos e incorpora nuevas funcionalidades relacionadas con el Punto Limpio Comarcal, el Punto Limpio Móvil y el sistema de recogida Puerta a Puerta, configurándose así como una herramienta integral de gestión ambiental.

CUATRO SERVICIOS CLAVE EN UNA SOLA PLATAFORMA

Uno de los pilares de la aplicación sigue siendo la Biblioteca de las Cosas, un servicio que permite el préstamo temporal de objetos de uso puntual como herramientas, material de ortopedia, juegos, dispositivos electrónicos o equipamiento de acampada. Esta iniciativa promueve la reutilización y alarga la vida útil de los productos, evitando compras innecesarias y reduciendo la generación de residuos.

A esta funcionalidad se suma el apartado dedicado al Punto Limpio Comarcal, situado en Binéfar, donde los usuarios pueden consultar el historial de los residuos depositados. Este servicio resulta especialmente útil para empresas, ya que permite realizar un seguimiento de los materiales gestionados y disponer de documentación acreditativa de su correcta eliminación.

La aplicación incorpora también un espacio específico para el Punto Limpio Móvil, que facilita a los usuarios registrar los residuos que depositan en este servicio itinerante. Esta información contribuye a mejorar la recogida de datos y a optimizar el funcionamiento del sistema en los distintos municipios de la comarca.

Por último, el apartado dedicado a la recogida Puerta a Puerta ofrece información detallada sobre el funcionamiento del servicio, incluyendo calendarios, tipos de residuos, áreas de emergencia y preguntas frecuentes. Además, permite solicitar cubos y bolsas compostables, que pueden recogerse posteriormente en el ayuntamiento correspondiente, e incluye un canal de contacto vía WhatsApp para comunicar incidencias.

UNA APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La app 'Litera Circular' se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la comarca para avanzar hacia un modelo de economía circular basado en la reducción de residuos, la reutilización de materiales y la sensibilización ambiental. El proyecto Litera Circular agrupa distintas iniciativas que buscan implicar a la ciudadanía en la gestión responsable de los recursos.

En este sentido, la herramienta digital refuerza el papel de la web www.literacircular.es como centro de información y participación, facilitando el acceso directo a servicios y trámites desde cualquier lugar. La aplicación pretende, además, mejorar la comunicación entre la administración y los usuarios, ofreciendo soluciones prácticas para el día a día.

Con esta nueva app, la Comarca de La Litera da un paso más en su compromiso con la sostenibilidad y la modernización de los servicios públicos, apostando por la digitalización como vía para promover hábitos más responsables y eficientes en la gestión de residuos.