Díaz dice que España la "hace la gente trabajadora" y "necesitamos más derechos": "No vamos a dar un paso atrás"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atiende a los medios antes del inicio la manifestación del Primero de Mayo con motivo del Día del Trabajo, celebrada en Málaga. - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado este 1 de mayo que España "la hace la gente trabajadora" y ha incidido en que "necesitamos más derechos laborales". Además, ha dejado claro que "no vamos a dar un paso atrás" y, sobre vivienda, ha reiterado que volverán llevar el decreto de alquileres al Congreso.

Así lo ha señalado en Málaga antes del inicio de la manifestación del Primero de Mayo con motivo del Día del Trabajo, al tiempo que ha subrayado que "este país lo hace la gente trabajadora, esa gente que sí levanta España".

En este punto, Díaz ha reivindicado el lema del Ministerio, "por los que levantan España", frente "a otros que se están llenando las manos de beneficios y que se niegan a repartir".

Durante su intervención ha dicho que "queremos manifestar el 1 de mayo con alegría porque seguimos ganando derechos con esperanza", pero "también mandando un mensaje para los que hoy están vulnerando la legalidad internacional con absoluta impunidad, se llamen Netanyahu, se llamen Trump, se llamen como se llamen". Por lo que ha incidido en exigir "el respeto a la legalidad internacional".

"NECESITAMOS MÁS DERECHOS LABORES"

De igual modo, Díaz ha afirmado que "necesitamos más derechos laborales, todavía muchos más". Al respecto, se ha referido a Málaga, de la que ha dicho es "la capital del turismo, creo que es un lugar que conoce bien lo que es la explotación y lo que son condiciones laborales que se pueden mejorar".

"Pero somos claras, no vamos a dar un paso atrás", ha abundado, al tiempo que ha dicho que "en España se hacen dos millones y medio de horas extraordinarias que no se pagan, que son irregulares, que vulneran la ley".

Además, ha asegurado que "vamos a continuar con el registro de la jornada porque es la llave, la garantía para que la gente trabajadora pueda trabajar menos y sobre todo para que podamos subir los salarios".

Ha valorado que se subió el "salario mínimo el 66%, pero hago un llamamiento a la patronal, también en Andalucía" ya que "tanto que habla de negociación colectiva, en la negociación colectiva que es su competencia, reparta los beneficios y suba los salarios en nuestro país", que es un país que "tiene un diferencial negativo del 25% en materia salarial con Europa". "Queremos mejores y más salarios", ha apostillado.

De igual modo, se ha referido al estatuto del becario de las prácticas no profesionales, que está en el Congreso y ha afirmado que "trabajaremos para que salga adelante". "Una parte importante de la precariedad se encuentran esas personas que son falsos y falsas becarias", ha añadido y ha incidido en que "vamos a ver a quién defiende la oposición en este país, si a los españoles y las españolas, si son falsos patriotas, a la gente que necesita más derechos o los vuelven a abofetear en la cara".

Por otro lado, ha aludido a la ley de prevención de riesgos laborales y ha preguntado qué va a hacer la oposición en un "país que ve cómo fallecen dos trabajadores y trabajadores al día en sus puestos de trabajo". "Va a votar --la oposición-- en contra de un esta ley que mejora la vida de la gente trabajadora", ha cuestionado.

VIVIENDA

Díaz también se ha referido a la vivienda y ha esperado que "hoy sirva para reivindicar derechos, para ganar derechos, pero también para, algo fundamental" y ha explicado que "en Málaga el metro cuadrado de la vivienda cuesta 3.720 euros, una cifra récord".

"Se están forrando los fondos buitres, los que tienen en sus manos las propiedades de la gente trabajadora que necesita un alquiler para vivir", ha advertido, al tiempo que ha señalado que "hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados".

"Lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo, lo vamos a volver a llevar, porque gracias a ese decreto, miles y miles de personas trabajadoras humildes, los que levantan España con sus manos pudieron revalorizar su contrato de alquiler por cinco años topado al 2%".

Por tanto, ha dicho que "nada de resignación, a las calles, a movilizarse, a hacer lo que tenemos que hacer". "Los derechos se ganan en las calles también", ha abundado, al tiempo que ha añadido que "el mensaje de optimismo es que tenemos gobierno de España para seguir trabajando, para defender a la clase trabajadora, a los hombres y mujeres trabajadores y para decirle a la gente que vive en viviendas de alquiler que lo vamos a volver a hacer", ha subrayado.

Díaz, que ha comenzado "dando la solidaridad, el cariño, la amistad a CCOO, UGT", valorando "descentralizar una movilización como la del 1 de mayo y hoy arrancarla nada más y nada menos que en Andalucía", ha lanzado también un mensaje "solidaridad con los compañeros que están en huelga en Asturias, en la mina; el cariño desde el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno de España, para la gente que está en huelga en Asturias".

En segundo lugar, ha continuado, "la solidaridad con las compañeras que están en huelga por la educación de cero a tres años", que "que están trabajando con condiciones pésimas, que cobran el salario mínimo". De igual modo, también ha mandado "un mensaje de solidaridad a toda la gente trabajadora de nuestro país. Este país lo hace la gente trabajadora, esa gente que sí levanta España", ha concluido.