España condena "la retención" de un ciudadano español de la flotilla y exige su liberación inmediata

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha condenado "la retención y posible traslado" a Israel del ciudadano con nacionalidad española Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha exigido su inmediata liberación, según informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El ministro José Manuel Albares "está en contacto permanente con sus homólogos de Israel y Grecia para recabar información y exigir que se respeten la legalidad internacional y los derechos" del detenido. "Los contactos se desarrollan también a nivel técnico y diplomático entre los ministerios y las embajadas de los distintos países", detalla Exteriores.

En este sentido, las mismas fuentes explican que las embajadas y consulados de España en Grecia e Israel están movilizados para prestar protección consular a Abukeshek tan pronto como llegue a territorio israelí, así como al resto de ciudadanos españoles afectados por la interceptación de la flotilla.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó este mañana de "secuestro" la detención y traslado a Israel de Abukeshek y reclamó también la liberación del activista brasileño Thiago Ávila, igualmente retenido. Urtasun realizó estas declaraciones este viernes antes de la manifestación del 1 de Mayo en Barcelona.

El Gobierno israelí anunció que Abukeshek, al que señaló como "sospechoso de afiliación a una organización terrorista", y Ávila serán trasladados a Israel para ser interrogados, mientras que más de 170 activistas de la flotilla han desembarcado ya en la isla griega de Creta tras la intervención del ejército israelí.