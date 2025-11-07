La Comarca del Maestrazgo instala seis estaciones de reparación de bicicletas para reforzar su red cicloturista

CANTAVIEJA (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

La Comarca del Maestrazgo refuerza los servicios destinados al cicloturismo con la instalación de seis estaciones de reparación de bicicletas distribuidas estratégicamente por el territorio. Esta actuación, incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), mejora la atención al visitante y fomenta la movilidad sostenible en la comarca.

Las nuevas estaciones se ubican en los municipios de Allepuz, Bordón, Cantavieja, Cuevas de Cañart, Fortanete y Villarluengo, y están concebidas como puntos de autoservicio gratuitos para el mantenimiento básico y la resolución de incidencias menores.

Cada estación cuenta con una estructura metálica antivandálica y resistente a la intemperie, herramientas básicas integradas (llaves allen, destornilladores, llave inglesa, desmontadores de neumáticos, entre otras), bomba de aire manual con manómetro compatible con distintos tipos de válvulas, así como un soporte para suspender la bicicleta, instrucciones de uso y un código QR con tutoriales de reparación.

La instalación de estas estaciones forma parte del proceso de modernización de la oferta cicloturista comarcal, que contempla la renovación de las rutas BTT y la señalización de tres puertos de carretera, además de la creación de una gran ruta de gravel y la instalación de paneles informativos.

Estas acciones complementarias se encuentran actualmente en fase de desarrollo y consolidarán al Maestrazgo como un destino integral para los amantes de la bicicleta, con el lanzamiento de una nueva marca que, bajo el nombre Pedaleando por el Maestrazgo, unificará las modalidades de carretera, montaña y gravel.