La Comarca de Los Monegros inicia en Sariñena los 'Martes Negros' de cortes de carreteras para exigir seguridad

Concentración de los 'Martes Negros' de vecinos, trabajadores y empresarios de Los Monegros para exigir mejores carreteras. - COMARCA DE LOS MONEGROS.

SARIÑENA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

La intersección entre las carreteras A-131 y A-129, en el término municipal de Sariñena (Huesca), ha sido escenario este martes del primero de los denominados 'Martes Negros', una iniciativa de protesta que anunció el pasado viernes desde ese mismo punto el presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales, para reclamar mejoras urgentes en la red viaria del territorio.

El corte, que ha comenzado a las 10.00 horas, se ha desarrollado mediante interrupciones intermitentes del tráfico durante aproximadamente 45 minutos. "La protesta ha transcurrido con total normalidad y sin incidentes, con la comprensión y el apoyo de los conductores, muchos de los cuales han hecho sonar sus bocinas desde camiones, tractores y vehículos particulares en señal de respaldo a las reivindicaciones", ha señalado Loscertales.

Bajo el lema 'Por unas carreteras dignas y seguras ya', la movilización ha reunido a representantes políticos, así como del tejido económico y social monegrino y vecinos, junto al presidente de la Comarca.

Loscertales ha subrayado "el hartazgo de la sociedad monegrina ante la inacción del Gobierno de Aragón", denunciando la falta de mantenimiento de este tramo viario y la falta de soluciones derivada, según ha señalado, "de un conflicto de competencias entre Departamentos del Ejecutivo autonómico. No se puede priorizar una cuestión política por encima de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. No pedimos lujos, pedimos carreteras dignas y seguras", ha afirmado.

"Queremos que se actúe ya. No se pueden estar tirando la pelota de unos a otros priorizando el tema de las competencias, el tema de las reclamaciones por encima de la seguridad. Hoy lo que se demanda no es gratuito, ustedes lo están viendo, las cámaras lo están grabando; estamos aquí porque vemos que el Gobierno de Aragón no actúa por eso nos manifestamos y ponemos en marcha desde hoy estos 'Martes Negros", ha añadido el presidente comarcal.

Por su parte, el presidente de Monegros Empresarial, Jorge Albás, ha incidido en el impacto negativo que esta situación tiene sobre la actividad económica. Ha recordado que este tramo es un acceso clave tanto al polígono industrial como a la entrada desde Zaragoza, y ha reclamado "soluciones urgentes a corto plazo", destacando además la mala imagen que se proyecta en un contexto de eventos próximos que atraen a miles de visitantes a la zona.

Según ha explicado Albás, "la situación de esta carretera es mala, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que ahora ya es intransitable. En 2016 ya se solicitó desde el Ayuntamiento de Sariñena el cambio a la Dirección General de Carreteras desde Agricultura, al ser una cabañera, y en 2021 con el Plan Extraordinario de Carreteras se anunció que se iba a traspasar para que tuviera un mantenimiento correcto, que todavía no se ha hecho".

"En 2025, otra vez se volvió a solicitar al Gobierno de Aragón una reunión. Ahora hemos llegado a una situación límite donde no se puede transitar por esta carretera debido a su mal estado y, por tanto, solicitamos soluciones de urgencia y a corto plazo".

Albás ha considerado que "con voluntad política se puede solventar: no se trata de ver quién tiene la culpa en este periodo de tiempo de 10 o 15 años, sino que se trata de buscar soluciones. Para las empresas es muy negativo, porque aquí al lado tenemos al menos cinco empresas que todos los días pasan muchas veces por esta carretera con los costes que para ellos implica, pero no solo para las empresas de aquí".

"No se trata de lujos, se trata de una comunicación importante que tiene que estar a la altura. No queremos un arcén de dos metros, no queremos una anchura de una autovía, pero sí unas comunicaciones dignas", ha añadido Albás.

AFECCIONES AL SECTOR AGROPECUARIO

En la misma línea, el presidente de la Cooperativa Los Monegros, José Víctor Nogués, ha alertado sobre las dificultades estructurales en materia de comunicaciones que afectan al sector agrícola y ganadero. "Estamos ante un problema que afecta a la competitividad del territorio. Los trabajadores pierden hasta dos horas diarias en desplazamientos debido al mal estado de las vías", ha manifestado.

La intención es que las movilizaciones continúen hasta que se adopten medidas concretas. De este modo, el próximo 'Martes Negro' tendrá lugar el 21 de abril a las 09.00 horas en la carretera A-230, a la altura de Pallaruelo de Monegros.

En este sentido, como ha informado Loscertales, "el próximo martes estaremos en la A-230 para reclamar mayor seguridad y eficiencia en los trabajos que se están realizando. Se trata de una obra muy demandada y necesaria, y estamos contentos porque al fin está en marcha, pero reclamamos mayor seguridad, porque los vecinos y vecinas somos quienes lo sufrimos cada día".