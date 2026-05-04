La comarca turolense Andorra Sierra de Arcos participa en el nacimiento del Día de los Caminos Mineros Europeos

Cartel del Día de los Caminos Mineros Europeos - MINES.B

GARGALLO (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

La Comarca turolense de Andorra Sierra de Arcos se suma este próximo sábado 9 de mayo junto a otras regiones mineras del continente a los actos conmemorativos del Día de Europa con el objetivo contar una historia compartida de trabajo, identidad y paisajes moldeados por un pasado común.

Una misma fecha, distintos territorios y un patrimonio que cruza fronteras. El 9 de mayo se celebra oficialmente por primera vez el Día de los Caminos Mineros Europeos, una iniciativa promovida por los socios de la Federación de Caminos Mineros de Santa Bárbara (MINES.B).

El objetivo es sencillo: caminar juntos, el mismo día, por las rutas mineras de Europa y redescubrir un patrimonio que conecta comunidades de todo el continente.

En los territorios participantes, excursiones, caminatas y actividades abiertas a la población local fomentarán el conocimiento y el disfrute responsable del patrimonio minero a través de un turismo lento y sostenible.

La iniciativa reúne a instituciones y territorios comprometidos con la preservación y promoción del legado minero europeo: la Comarca Andorra Sierra de Arcos (España), el Centro de Gestión del Patrimonio del Mercurio de Idrija (Eslovenia), Les Sentiers de Grande Randonnée (Bélgica), el Municipio de Aljustrel (Portugal), OZ Barborská cesta - Terra Montanae (Eslovaquia), la Mission Bassin Minier du Nord Pas de Calais (Francia) y la Fundación Cammino Minerario di Santa Barbara (Italia), unidos en una red que valora el patrimonio minero industrial como un recurso europeo compartido.

La Comarca Andorra-Sierra de Arcos ha elegido el Camino Minero Corta Gargallo en la localidad del mismo nombre para esta celebración.

Como en el resto de los lugares, la actividad principal será un recorrido por dicho camino que, además, será guiado por Luis Mampel, paleontólogo de la Fundación Dinópolis y miembro del comité científico del Geoparque del Maestrazgo, que recientemente ha aprobado en su asamblea solicitar adherirse al proyecto MINES.B como socio honorario; Francisco Molina como responsable en su día de la Restauración minera de Corta Gargallo (Centro Minero Endesa); José Manuel Azcón de la empresa Osmojo que desarrolló trabajos en dicha corta, José Luis Palomo Betés, minero de Gargallo y M Angeles Tomás en representación de MINES.B.

Posteriormente, se realizará una visita guiada a la exposición 'La Tortuga de Gargallo', que se encuentra en la sala de exposiciones de Gargallo y que gira en torno al hallazgo en la mina La Pintada de un fragmento fósil de Trachyaspis turbulensis, primer taxón de tortuga mesozoica definido en España.

El presidente de la Federación MINES.B, Mauro Usai, destaca la importancia de la inciativa afirma: "Caminar por los caminos mineros significa recorrer la historia viva de nuestras comunidades. Con el Día de los Caminos Mineros Europeos queremos reforzar el sentimiento de pertenencia a una red europea que considera el patrimonio minero no solo como un recuerdo del pasado, sino como un recurso cultural y social para el futuro".

Para la presidenta de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, Naira Loras Minguillón, la iniciativa pretende acercar a la ciudadanía al patrimonio minero europeo mediante actividades y recorridos por caminos históricos que en su día conectaron comunidades y paisajes marcados por la minería.