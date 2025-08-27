La Comarca turolense Andorra-Sierra de Arcos se promociona como destino emergente con el vídeo 'Tierra de Silencios'

ANDORRA (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

La Comarca turolense Andorra-Sierra de Arcos ha presentado su nuevo video promocional, una pieza audiovisual de un minuto de duración, parte de una campaña estratégica para consolidar su marca turística 'Tierra de Silencios'.

El proyecto busca posicionar el territorio como un destino emergente ideal para quienes buscan salud, bienestar y una conexión auténtica con la naturaleza, ha informado la institución comarcal.

Producido por la empresa turolense Altiplano Comunicación y financiado por el Plan de Sostenibilidad Turística, ha contado con un proceso creativo que incluyó un casting a finales de junio para seleccionar a sus protagonistas: la actriz Carmen Fortea, en el papel principal; los niños Samuel González y Paula Sánchez, ambos vecinos de Andorra; y Raúl Martín como figura paterna. Se centra en la premisa de que "el silencio no es solo la ausencia de sonido".

La narrativa, a través de la experiencia de una familia, invita al espectador a percibir los sonidos que la vida en otros territorios opaca, como los de la naturaleza o la propia voz de los pensamientos.

El rodaje, que tuvo lugar a mediados de julio, recorrió localizaciones emblemáticas de toda la comarca como la fortaleza íbera de San Pedro en Oliete, el Monasterio del Olivar, las Pasarelas del Escuriza, el Castelillo Pequeaventuras, el Balneario de Ariño, la plaza del Ayuntamiento de Ejulve, el Museo Minero o la carretera paisajística 'The Silent Route'.

Estas localizaciones, que combinan patrimonio, naturaleza y paisajes únicos, son parte de la estrategia para diversificar y poner en valor la oferta turística comarcal.

El vídeo está disponible en dos versiones, de un minuto y de 30 segundos, así como en varias píldoras para redes sociales, pensadas para captar la atención de diferentes públicos y fomentar su viralización.

El lanzamiento se acompañará de la difusión en la web oficial de turismo, redes sociales, canal de 'YouTube' y envío por mensajería instantánea, involucrando a los propios vecinos como principales "embajadores" del destino.

Al respecto de la temática del vídeo, la presidenta de la Comarca, Naiara Loras, ha destacado que 'Tierra de Silencios' "no es solo un lema; es una promesa de autenticidad y tranquilidad", "Con esta producción audiovisual, Andorra-Sierra de Arcos apuesta por consolidar su identidad como destino de turismo sostenible y de calidad, ofreciendo al visitante un territorio que invita a detenerse, respirar y escuchar", ha remarcado.