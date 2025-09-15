Las comarcas oscenses afectadas por el granizo valoran los daños en almendros, olivos y vides

Daños en un edificio de Estadilla a causa de la graizada y las fuertes rachas de viento de este pasado fin de semana. - AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

HUESCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas de Somontano, La Litera y la Hoya de Huesca analizan este lunes los daños que ha provocado el granizo caído este fin de semana en almendros, olivos y vides de varias comarcas de la provincia de Huesca.

Se trata del tercer episodio de granizo que se registra en apenas dos semanas que en esta ocasión se manifestó en pedrisco del tamaño de un huevo y fuertes rachas de viento.

El granizo que cayó la madrugada del sábado dañó cultivos de almendras y olivos además de inundar casas y romper coches y granjas. Todavía no hay una valoración global de los daños, aunque algunos municipios del Somontano como Estadilla estudian pedir la declaración de zona catastrófica.

La alcaldesa de Estadilla, Pilar Lleyda, ha manifestado que "llevamos recogidas más de 200 incidencias entre particulares, explotaciones, a lo que habrá que sumar la parte municipal que se está valorando con los servicios urbanísticos".

Ha dicho que "es una situación extraordinaria que debe ponerse en conocimiento de instituciones superiores para que valoren una situación a la que nunca nos habíamos enfrentado y que suponen pérdidas económicas altísimas".

Es esta localidad oscense este lunes han empezado a recuperar la normalidad, pero todavía queda mucho por hacer. Preocupa especialmente el campo, donde muchos han perdido sus cultivos de almendras, olivos o maíz. "Estamos preocupados por la parte de agricultura y de ganadería en Estadilla y es que el campo ha sido el gran damnificado por la tormenta, con pérdidas en olivo, almendro y maíz".

Además, el viento arrancó literalmente las cubiertas de las granjas y muchas instalaciones municipales se han visto afectadas gravemente. También Barbastro, aunque no registró daños al mobiliario urbano, ha abierto una oficina para atender las gestiones y reclamaciones por los daños colaterales sufrido en algunas viviendas.