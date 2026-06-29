El comercio minorista aragonés continúa liderando el crecimiento en toda España por quinto mes consecutivo

La comunidad aragonesa lidera el crecimiento del comercio minorista. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón ha destacado el buen comportamiento del comercio minorista en la Comunidad, que se sitúa como la región de toda España donde más crecen las ventas por quinto mes consecutivo, con un incremento interanual del 2,3% en mayo, frente a la caída del 0,4% registrada en el conjunto del país.

Además, en términos mensuales, Aragón ha vuelto a mostrar un mayor dinamismo que la media nacional, con un aumento del 4,5% respecto a abril, medio punto por encima del conjunto del país.

Este crecimiento sostenido ha confirmado la fortaleza del tejido comercial aragonés y su capacidad de adaptación en un entorno económico exigente, en el que Aragón lidera con claridad el crecimiento frente a otras comunidades autónomas, gracias también a iniciativas como la campaña Volveremos que desde su puesta en marcha este mes de junio, ha vuelto a batir récords de ventas.

EL EMPLEO DEL COMERCIO MINORISTA

La evolución del empleo refuerza esta tendencia positiva. La ocupación en el comercio minorista en Aragón creció un 0,7% interanual, superando la media nacional (0,4%) y consolidando al sector como uno de los pilares de la actividad económica y del empleo en la Comunidad.

En este sentido, la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte ha puesto en valor el papel de proyectos impulsados por el Ejecutivo autonómico como Volveremos, que contribuyen a reforzar la actividad comercial y a incentivar el consumo en el comercio local.

"Vemos que en el mes de mayo Aragón vuelve una vez más a liderar a nivel nacional el incremento de ventas del comercio minorista. Es evidente que el programa Volveremos está ayudando a subir las ventas al comercio local y a competir contra las plataformas digitales; además es el único alivio antiinflación que tienen los ciudadanos", ha señalado Herrarte.