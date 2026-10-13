El cómic cubano llega a Monzón con una exposición que recorre su historia, su compromiso social y sus autores

Cartel de la exposición de cómic cubano en el Espacio Cultural de Monzón. - IU

MONZÓN (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

La exposición 'El cómic de Cuba llega a Monzón' es un recorrido por la historieta de la isla que permitirá conocer su evolución artística, su dimensión social y su estrecha relación con los acontecimientos políticos del país.

La muestra podrá visitarse del 24 de octubre al 4 de diciembre en la sede de la Asociación Espacio Cultural Monzón. La inauguración tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a las 12.00 horas, con una charla a cargo del presidente de la ONGD Alkaria y coordinador de la exposición, Xavier Barreda, que abordará la situación actual del cómic cubano y sus perspectivas de futuro.

Propone un viaje por distintas generaciones de historietistas, desde figuras fundamentales como Juan Padrón, uno de los grandes referentes de la animación y el cómic cubanos, hasta creadores contemporáneos como Jorge Sánchez Armas, María Caridad Sao Rodríguez y José Luis López Palacios, entre otros.

A través de sus viñetas, el público podrá descubrir cómo el humor gráfico, la sátira y la narración ilustrada se han convertido en herramientas para interpretar la realidad, expresar inquietudes colectivas y reflejar las transformaciones de la sociedad cubana.

La exposición también permite acercarse a los orígenes de la historieta cubana como forma de expresión política y reivindicación social, especialmente durante la ocupación estadounidense de la isla entre 1899 y 1902.

Desde entonces, el dibujo y la sátira han servido para retratar conflictos, cuestionar el poder y acercar los debates sociales a la ciudadanía.

EXPANSIÓN DEL CÓMIC EN CUBA

Tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959, el género experimentó una importante expansión popular, con el desarrollo de nuevas publicaciones, revistas y editoriales que contribuyeron a consolidar una tradición gráfica propia.

La charla de Xavier Barreda permitirá contextualizar esta trayectoria histórica y conocer los retos a los que se enfrentan actualmente los autores de cómic en Cuba, así como las posibilidades de continuidad y desarrollo de esta expresión cultural.

La iniciativa cuenta con la participación de Alkaria, una organización no gubernamental de desarrollo fundada en 2004, que impulsa proyectos de cooperación internacional y actividades de sensibilización.

Desde 2022 trabaja en Cuba desarrollando iniciativas de apoyo sanitario y desarrollo social, con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona).

En esta ocasión, la actividad cultural tendrá también una vertiente solidaria mediante una recogida de leche en polvo para recién nacidos destinada al hospital materno infantil de Santa Clara, en Cuba. Las donaciones podrán entregarse hasta el 23 de octubre en el local de la Asociación Espacio Cultural Monzón, los lunes de 10.00 a 13.30 horas y los martes de 18.30 a 20.00 horas. Una vez inaugurada la exposición, la recogida continuará durante el horario habitual de visitas.

El cartel de la muestra es obra de Carlos Azagra y Encarna Revuelta, colaboradores de Alkaria, e incorpora el lema 'No al bloqueo', vinculando esta propuesta cultural con la solidaridad internacional y la situación que atraviesa el pueblo cubano.

Con esta iniciativa, las entidades organizadoras apuestan por acercar a Monzón expresiones culturales de otros pueblos y por hacer de la cultura un espacio de encuentro, conocimiento y solidaridad.