Comienza el proceso de admisión para las Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón para el curso 2026/27

Escuela Oficial de Idiomas número 1 de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde el viernes 28 de agosto a las 09.00 horas y hasta el lunes 21 de septiembre a las 23.59 horas está abierto el proceso de admisión de alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón para el próximo curso académico.

Las enseñanzas abarcan desde el nivel básico (A1) hasta el avanzado (C2) en 8 idiomas --inglés, francés, alemán, italiano, catalán, chino, ruso y español como lengua extranjera (ELE)-- que se imparten y certifican conforme a las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Estos cursos de idiomas se desarrollan en tres modalidades diferentes: formato presencial, que requiere asistencia de dos días por semana; semipresencial, en el que se asiste un día al centro y otro se trabaja de forma autónoma, y a distancia online, en el que los cursos tienen lugar dos días por semana de forma telemática.

El pasado curso 2025/26 las Escuelas de Idiomas en Aragón contaron con 9.715 alumnos repartidos en sus 12 sedes y 19 extensiones en las tres provincias. El inglés se mantuvo como el idioma más solicitado con 6.050 matriculados, lo que representa más del 60% del alumnado total, seguido por el francés, con 1.880 estudiantes el curso pasado según los datos actualizados de la Dirección General de Planificación, Centros y Formación Profesional del Departamento de Educación.

TRANSPARENCIA Y EFICACIA

Con el objetivo de dotar al proceso de mayor transparencia y eficacia, la gestión de las solicitudes se realizará de forma centralizada y telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en este enlace, así como a través de las páginas web de cada una de las 12 escuelas oficiales de idiomas de Aragón: en todas ellas es posible realizar el proceso completo, incluido el pago de tasas, sin desplazamientos.

La información completa sobre los procesos y normativa relacionada con las Escuelas Oficiales de Idiomas puede consultarse aquí. El calendario para el alumnado de nuevo ingreso comienza el viernes y en el caso de solicitantes con conocimientos previos que deseen acceder a un nivel superior al A1 en inglés, francés, alemán e italiano deberán inscribirse para realizar una prueba de clasificación online antes del 21 de septiembre.

Para el resto de los idiomas --catalán, español y chino-- las pruebas son presenciales y el plazo termina el 14 de septiembre. El sorteo público que determinará el número a partir del cual se iniciará la adjudicación de las plazas tendrá lugar el 22 de septiembre a las 10.00 horas y se procederá a la adjudicación de plazas al día siguiente; tras la adjudicación, cada escuela publicará la relación de personas admitidas y las listas de reserva.

El plazo para que los admitidos formalicen su matrícula comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 10.00 horas y finalizará el miércoles 30 de septiembre a las 23.59 horas.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Además de las enseñanzas regladas generales de los ocho idiomas mencionados, en el curso 2026/27 se van a mantener e incrementar cursos de formación específica para actualizar las competencias y perfeccionar áreas concretas, dirigida tanto al público general como a diversos colectivos, como el del profesorado, fuerzas de seguridad o alumnado de formación profesional.

La matrícula para inscribirse en estos cursos específicos comenzará el 2 de octubre. Para acceder a estas enseñanzas hay que tener 16 años cumplidos en el año de inicio de los estudios.

También podrán acceder los mayores de 14 años para cursar un idioma distinto al escogido en la Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera.

SOBRE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

La red de centros oficiales de idiomas en Aragón está compuesta por 12 sedes principales y 19 extensiones para garantizar que esta formación llega al territorio.

En la provincia de Zaragoza la EOI número 1 de Zaragoza cuenta con extensiones en los institutos Pablo Gargallo, María Moliner y Valdespartera; la EOI Fernando Lázaro Carreter (FLC), también en Zaragoza capital, dispone de extensiones en Zuera, en el IES Gallicum, y en el IES de La Puebla de Alfindén.

La EOI de Utebo tiene una extensión en Pedrola, en el IES Siglo XXI, y también están las escuelas de idiomas Johan Ferrández D'Heredia en Calatayud, la de Ejea y la de Tarazona.

En Huesca capital está la EOI Sol Acín Monrás y en el resto de la provincia están la EOI Río Vero de Barbastro, con extensiones en Aínsa, en el IES Sobrarbe, y en Benasque; la EOI Ignacio Luzán de Monzón, con sedes en el IES Sierra de San Quílez de Binéfar y en el IES Ramón J. Sender de Fraga, y la EOI de Sabiñánigo, que cuenta con una extensión en Jaca, en el IES Domingo Miral.

Por último, en la provincia de Teruel, la EOI de Teruel gestiona las extensiones de Calamocha, Monreal y Utrillas, mientras que la EOI de Alcañiz coordina las extensiones de Caspe en el IES Mar de Aragón, de Andorra en el IES Pablo Serrano, del IES Matarraña en Valderrobres, de Alcorisa en el IES Damián Forent y de Calanda, en el IES Valle del Guadalope.

Para más información sobre la oferta de cada centro, ratios de alumnos y documentación necesaria, los interesados pueden consultar el portal web del Departamento de Educación, 'educa.aragon.es', y también las páginas de cada una de las Escuelas Oficiales de Idiomas.