Comienzan los trabajos para reabrir la carretera entre Jaraba y Calmarza (Zaragoza) una vez estabilizada la ladera

El consejero en funciones de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha supervisado las obras junto al director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio. - GOBIERNO DE ARAGÓN

JARABA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

Los trabajos para la reapertura de la carretera autonómica Z-453, que comunica los municipios de Jaraba y Calmarza, en la Comarca zaragozana de la Comunidad de Calatayud, han comenzado con la vista puesta en finalizar de cara al verano, una vez estabilizada la ladera, tras el desprendimiento de 300 metros de la misma el pasado 10 de enero.

Las máquinas se encuentran ya en el área del cauce del río Mesa y de la calzada, una vez han finalizado los trabajos para asegurar y estabilizar los tramos afectados y aquellos sobre los que existía riesgo de nuevos desprendimientos, una labor que se ha visto condicionada por la meteorología y las continuas borrascas que este invierno han azotado también a esta zona del Sistema Ibérico, ha informado el Gobierno de Aragón.

A partir de ahora, tal como ha podido comprobar este viernes sobre el terreno el consejero en funciones de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, las máquinas de la Dirección General de Carreteras y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se van a centrar en la retirada de los 70.000 metros cúbicos de material desprendido para distribuirlo en dos puntos determinados al otro lado de la ladera, una fórmula que va a permitir agilizar los trabajos, al no tener que evacuar la mayor parte del material rocoso, al tiempo que contribuye a naturalizar el paisaje del entorno.

"Lo primero que quiero destacar es la excelente colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro, las dos instituciones encargadas de recuperar y devolver a los ciudadanos este magnífico entorno en el municipio de Jaraba que quedó cortado por el desprendimiento del 10 de enero", ha destacado Octavio López.

"Desde el primer día en que parte de la ladera se vino abajo, hemos estado pendientes y vamos de la mano para agilizar los trabajos y ser más operativos en la recuperación del cauce y de una carretera que comunica con Calmarza y que es utilizada por muchos turistas que se acercan a disfrutar del enclave natural, del patrimonio del municipio y de instalaciones turísticas como el balneario", ha asegurado.

Los trabajos para retirar y redistribuir el material rocoso y vegetal desprendido por los puntos seleccionados se realizará de manera coordinada, de tal forma que la CHE se ocupará del lado más próximo a Jaraba y la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del más alejado.

Se prevé que en cada uno de los lados se muevan 35.000 metros cúbicos de material, parte del cual deberá ser repicado con una máquina para favorecer su traslado, debido al gran tamaño de algunas de las rocas.

"Una vez retirado y redistribuido el material por el entorno, se procederá a la reposición de la estructura del puente, al tiempo que comienza a repararse la carretera en un tramo aproximado de casi un kilómetro, con vistas a que antes del verano pueda recuperarse la movilidad en esta zona", ha apuntado Octavio López, quien ha cifrado la inversión total de la emergencia en dos millones de euros.

HABILITADO UN CAMINO PARA REHABILITAR EL SANTUARIO

Otra de las cuestiones prioritarias en las que se ha venido trabajando desde el día en que se produjo el desprendimiento ha sido la apertura de un camino en el barranco de la Hoz Seca para poder acceder al Santuario de Nuestra Señora de Jaraba, dado que el Ayuntamiento está rehabilitando la casa del santero con 280.000 euros de fondos europeos, cuya ejecución tiene que estar finalizada el próximo verano, si no se consigue una prórroga que permita alargar el plazo por la cuestión sobrevenida del desprendimiento, que ha impedido acceder a la zona desde el mes de enero. El camino está listo ya para poder ser utilizado la próxima semana.

Por esta razón, el Departamento de Fomento ha enviado un informe técnico detallado al de Medio Ambiente y Turismo sobre las afecciones que han impedido mantener el cronograma de las obras para que se pueda justificar y argumentar ante el Gobierno de España y la Unión Europea la necesidad de una prórroga de seis meses para ejecutar estos fondos.