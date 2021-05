La Comisión Europea califica de "éxito" los nuevos servicios de contratación pública del Ayuntamiento de Zaragoza

ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) ha calificado de "éxito" los servicios de información económica y contratación pública realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza en el marco del proyecto 'The Buy for you' que, entre otras prestaciones, incluye un registro de facturas que aporta mayor transparencia a la gestión municipal.

Estos nuevos servicios han sido desarrollados por la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, en colaboración con el área de Hacienda, con un doble objetivo: dotar de mayor transparencia a la información económica y a los procesos de contratación y facilitar herramientas para comprender mejor los datos.

De esta forma, los ciudadanos pueden consultar información sobre morosidad o el periodo medio de pago, así como acceder a un registro de facturas o hacer seguimiento de la gestión con indicadores financieros y presupuestarios.

Desde la Oficina de Participación han explicado que el nuevo servicio de contratación pública, por ejemplo, permite obtener información sobre los contratos adjudicados a una empresa. También se puede acceder al ecosistema de contratación de los últimos cinco años del Ayuntamiento de Zaragoza y sus entidades dependientes.

"Se puede consultar la información sobre los contratos en los que ha participado una empresa -los que ha ganado y a los que se ha presentado-, qué empresas han licitado por más cuantía o un mayor número de contratos. También se puede acceder al ecosistema de contratación del último año para el Ayuntamiento de Zaragoza y se facilita la descarga de la información para que la ciudadanía pueda trabajar con ella, sin necesidad de tener un conocimiento técnico", ha detallado el consistorio en una nota de prensa.

REUTILIZAR TECNOLOGÍA

El registro de facturas, por su parte, se remonta a 2016. "Dentro del servicio se puede buscar de forma más genérica el nombre de la empresa, por ejemplo, y comprobar qué facturas ha emitido al Ayuntamiento, la cuantía de las mismas, así como si están pagadas o pendientes", han añadido.

La Oficina de Participación también ha desarrollado una serie de herramientas dirigidas a la propia institución. Estas herramientas permiten visualizar los contratos y facilitan el trabajo de los servicios municipales.

Además, todo el código generado para los servicios relacionados con los procesos de contratación se ha compartido en el repositorio del Centro de Transferencia de Tecnología de Administración Electrónica del Gobierno de España. El Ayuntamiento de Zaragoza apuesta así por una política que facilite la reutilización de la tecnología. En total ha desarrollado siete aplicaciones para reutilizadores.

RECONOCIMIENTO DE LA FEMP

Todo este trabajo se ha ganado el reconocimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha elegido los servicios desarrollados por el Ayuntamiento de Zaragoza como ejemplo en el 'Código de buenas prácticas en materia de contratación pública' publicado el pasado 28 de enero.

El proyecto 'TheyBuyForYou' es un consorcio de diez empresas líderes, universidades, centros de investigación, departamentos gubernamentales y autoridades locales en el Reino Unido, Noruega, Italia, España y Eslovenia, que recibe financiación del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea para hacer que el mercado europeo de contratación sea más accesible.