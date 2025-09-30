La Comisión de Fomento de las Cortes exige al Gobierno de Aragón que incremente la partida del Plan 700

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, interviene en la Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) - La Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón ha aprobado este martes por unanimidad una proposición no de ley del PAR dirigida a solicitar al Gobierno de Aragón incrementar la dotación presupuestaria del Plan 700 en los próximos Presupuestos de la Comunidad, de modo que se garantice una financiación suficiente para atender el mayor número posible de proyectos municipales, así como garantizar su continuidad en la política estructural del Ejecutivo. Además, el texto ha contado con una enmienda del PSOE que ha sido transaccionada.

De esta manera, el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha puesto de manifiesto que se han incrementado los costes de construcción y que ahora "los ayuntamientos se encuentran con que la aportación que tienen que hacer es mucho mayor y puede suponer que no puedan construir estas viviendas". Así, ha pedido "un incremento ante un presupuesto histórico como el que vamos a vivir el próximo año".

En defensa de la enmienda presentada al texto, la parlamentaria socialista Beatriz Sánchez ha apostado por potenciar el Plan 700 y aumentar su dotación para que "responda a una demanda real". Por otra parte, ha destacado que la DPZ destina muchos más fondos a la cuestión que el Gobierno de Aragón y que el Plan + Provincia "ha demostrado como se puede dar una respuesta rápida y eficaz a las demandas del territorio".

Desde el PP, la diputada Susana Cobos ha expuesto que la iniciativa es "un compromiso del presidente Jorge Azcón y no cambia de opinión y se preocupa y ocupa de la vivienda en los municipios aragoneses".

Por parte de Vox, Carmen Rouco ha mostrado su apoyo al texto como "herramienta de lucha contra la despoblación", aunque ha indicado que "es esencial que se aumente la financiación debido a la subida de precios" y que "se refuerce el plan económico porque si no estos municipios pequeños no pueden salir adelante".

En el turno de Chunta, Isabel Lasobras ha defendido que los municipios "necesitan recursos y financiación como herramientas básicas para ofrecer una vivienda y poder fijar población" y, por ello, "es fundamental dar continuidad a través de una política estructural y que se priorice a los municipios más pequeños", ha mantenido.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha compartido la importancia del Plan 700, que "necesita más financiación para atender a más solicitudes y aumentar la asignación a los proyectos". Asimismo, Guitarte ha enfatizado que "existe un problema de gestión de los fondos y para materializar las inversiones".