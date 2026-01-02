Representación de '¿Está Gila?', de Zootropo Teatro. - ZOOTROPO TEATRO.

UTRILLAS (TERUEL), 2 (EUROPA PRESS)

La compañía aragonesa Zoótropo Teatro llega este sábado a Utrillas (Teruel) con '¿Está Gila?', una propuesta escénica que rinde homenaje contemporáneo al humor inconfundible de Miguel Gila, dentro del programa Dinamiz-ARTj, impulsado por el Instituto para la Transición Justa y gestionado por CIUDEN.

La función tendrá lugar el sábado 3 de enero, a las 19.30 horas, en el salón de actos del colegio MFU de Utrillas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Dirigido e interpretado por Mariano Lasheras, el espectáculo plantea qué ocurriría si Gila levantara hoy el teléfono.

A través de una sucesión de llamadas que transitan entre lo absurdo y lo cotidiano, la obra revisita la mítica "llamada al enemigo" y otras situaciones disparatadas que conectan con el público desde la ironía, la cercanía y una ternura muy reconocible.

Escrita por Daniel Nesquens y Pepe Serrano, '¿Está Gila?' no busca la imitación, sino dialogar con el legado del humorista desde una mirada actual, manteniendo vivo un humor atemporal que sigue interpelando a espectadores de todas las edades.

Subvencionada por el Gobierno de Aragón, esta comedia hilarante invita a reflexionar sobre la vida moderna a través de la sátira, con un equipo artístico en el que figuran, además de los ya citados, Mia Sánchez y Fernando Lasheras, en el diseño del espacio escénico; Paco de Miguel en la dirección técnica e iluminación y pequeños "cameos"; Raquel Poblador (Obsidiana Atelier) en el vestuario con guiños al icónico atuendo de Gila; y Elisa Arguilé, cuyo cartel rinde homenaje a la revista La Codorniz, publicación en la que Gila colaboró en su faceta --a menudo poco conocida-- de dibujante de cómics.

Una parte importante de estas actuaciones se enmarca en el programa Dinamiz-ARTj, una iniciativa del Instituto para la Transición Justa (ITJ), gestionada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) desde 2022.

Su tercera edición llega a 197 municipios de transición justa en toda España con el objetivo de dinamizar la vida cultural, atraer visitantes y enriquecer la oferta turística en entornos de gran valor paisajístico y medioambiental. El programa también busca revitalizar espacios escénicos, especialmente aquellos vinculados al patrimonio minero-industrial, y reforzar el arraigo fomentando el talento artístico local.