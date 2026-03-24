La compraventa de viviendas en Aragón baja un 4,3% tras empeorar su evolución interanual en enero

Archivo - Interior de una vivienda. Vista de la cocina - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Aragón en enero empeora y desciende un 4,3% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 5% a nivel nacional--, hasta un total de 1.540 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 9,8% intermensual. A pesar de la caída, las 1.540 compraventas de viviendas suponen el quinto mejor dato de este índice en un mes de enero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Aragón, 1.391 se realizaron sobre viviendas libres y 149 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 340 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.200 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 2.607 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.540 compraventas, 515 fueron herencias, 53 donaciones y 6 permutas.

En total, durante enero se transmitieron en Aragón 4.675 fincas urbanas a través de 2.756 compraventas, 885 herencias, 88 donaciones, 16 permutas y 930 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.740 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.001 herencias, 962 compraventas, 23 donaciones, 37 permutas y 717 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente

DATOS NACIONALES

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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