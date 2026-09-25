La compraventa de viviendas en Aragón cae un 11,4% tras empeorar su evolución interanual en julio

Archivo - Bloques de viviendas. En primer plano con la fachada rehabilitada y el del fondo en estado de origen - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Aragón en julio empeora y desciende un 11,4% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 5,11% a nivel nacional--, hasta un total de 1.517 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad autónoma, con una caída del 18,4% intermensual. A pesar de la caída, las 1.517 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Aragón, 1.369 se realizaron sobre viviendas libres y 148 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 215 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.302 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 2.774 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.517 compraventas, 561 fueron herencias, 41 donaciones y 7 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Aragón 4.917 fincas urbanas a través de 2.692 compraventas, 960 herencias, 71 donaciones, 17 permutas y 1.177 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.344 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 835 herencias, 877 compraventas, 54 donaciones, 34 permutas y 544 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36%; seguida de Galicia, un 10,76% más; y Castilla y León (+9,69%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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