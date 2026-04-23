La compraventa de viviendas en Aragón vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 5% en febrero

Las 1.736 compraventas de viviendas suponen el mejor dato de este índice en un mes de febrero en Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Aragón en febrero ha subido un 5% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,51% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.736 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 12,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 1.736 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en Aragón, 1.573 se realizaron sobre viviendas libres y 163 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 479 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.257 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 2.896 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.736 compraventas, 607 fueron herencias, 64 donaciones y 0 permutas.

En total, durante febrero se transmitieron en Aragón 5.900 fincas urbanas a través de 3.743 compraventas, 1.033 herencias, 120 donaciones, 2 permutas y 1.002 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.909 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.082 herencias, 1.223 compraventas, 40 donaciones, 38 permutas y 526 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84%, 12,53% y del 12,04%, respectivamente.