La concejal de Fiestas de Huesca anima a dar la bienvenida a 2026 en el cotillón del Palacio de Congresos

HUESCA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca, Nuria Mur, ha animado este miércoles a los oscenses a despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 en la fiesta cotillón del Palacio de Congresos, que el Consistorio ha organizado para esta Nochevieja, con la música en directo de la Orquesta Montenegro.

Mur ha recomendado "acercarse al Palacio de Congresos a celebrar la Nochevieja y dar la bienvenida al 2026 y disfrutar de la fiesta que se desarrollará en la sala polivalente, con acceso para todos los públicos".

La celebración comenzará a partir de las 00.15 horas, momento en el que se abrirán las puertas de la sala polivalente del Palacio de Congresos. A la entrada, se realizará reparto de cotillón hasta agotar existencias, "para animar una noche pensada para disfrutar en compañía y celebrar juntos el inicio del nuevo año".

La entrada será gratuita, hasta completar el aforo de la sala, en una apuesta municipal por ofrecer una alternativa de ocio abierta y accesible para toda la ciudadanía.

La animación y la música de la noche correrán a cargo de la Orquesta Montenegro, que pondrá ritmo a la fiesta con un espectáculo diseñado para todos los públicos y un repertorio pensado para celebrar el cambio de año en un ambiente festivo y participativo.

Se trata de una fiesta para todas las edades, en la que se permitirá también el acceso a jóvenes de entre 16 y 18 años debidamente identificados, así como a menores de 16 años que deberán ir acompañados de su padre, madre o tutor legal.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huesca invita a vecinos y visitantes a despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 juntos, en un espacio pensado para compartir una de las noches más especiales del año.

CAMPANADAS INFANTILES

Previamente, por la mañana, Huesca ha despedido el año en familia con las campanadas infantiles en Porches de Galicia, en un acto multitudinario con mucha animación, música y humor para dar la bienvenida al 2026.

El acto ha comenzado con el espectáculo infantil 'Pero ¿¡Qué me estás cantando!?', de Quique Lera, que ha ejercido de hilo conductor de toda la mañana. A las 12.00 horas ha llegado uno de los momentos más esperados, las Campanadas Infantiles, que han permitido a los niños vivir su propia versión de este ritual de Fin de Año, sustituyendo las tradicionales uvas por una alternativa adaptada y divertida, para que todos puedan participar sin preocupaciones.

Como antesala a las campanadas, se ha proyectado un vídeo especial que ha repasado algunos de los mejores momentos vividos durante 2025 por la infancia de la ciudad, poniendo el broche emotivo a la despedida del año.