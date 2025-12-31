El concejal no adscrito de Huesca reclama más inversiones en infraestructuras

HUESCA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda, que considera que el Ayuntamiento de Huesca es una institución estable como se demuestra con la aprobación de sus presupuestos, echa de menos más inversiones en infraestructuras.

Así lo ha dicho Laborda al referirse a la acción de gobierno municipal por parte del PP en este último año al frente del Consistorio oscense.

En primer lugar ha resaltado la estabilidad institucional, frente a otras instituciones que "no pueden decir lo mismo" y como ejemplo ha citado la aprobación de presupuestos, que él favoreció para que la ciudad contase con presupuestos en 2026.

Además, ha considerado que es una institución "cercana" y que "responde al ciudadano", como ha quedado claro con los sucesos de la plaza de Santa Clara.

En este punto, ha resaltado: "Mi valoración es positiva, estamos viendo otras instituciones que no están teniendo estabilidad y el Ayuntamiento de Huesca sí la está teniendo y los presupuestos están saliendo". A ello ha añadido que "debería haber más inversiones en infraestructuras".

Ha dicho que el Ayuntamiento "es una institución que ha estado cerca del ciudadano y se ha visto en los sucesos de la plaza de Santa Clara", donde "el Ayuntamiento ha respondido". En resumen, ha apuntado que "hay cosas que mejorar, peor tampoco todo está tan mal como algunos grupos políticos manifiestan".

Laborda ha señalado que debería haber más inversiones para el arreglo de la calle Aínsa, para pavimentar los polígonos industriales o para mantener la ciudad. "Es cierto que hay infraestructuras que hay que mejorar, como la calle Ainsa que en los remanentes se va a dotar para poder actuar" y "en los polígonos industriales hay que actuar sobre todo en la pavimentación" y "en mantenimiento hay que invertir bastante porque hay aceras que no están bien".

En materia de vivienda, ha manifestado que "Huesca no es una excepción" y que "lo mismo que ocurre aquí ocurre en toda la geografía española, con alquileres muy caros" y ha opinado que desde la administraciones "se puede hacer más" para regular el mercado de vivienda.