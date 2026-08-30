Concluye la restauración del órgano de Magallón con un concierto inaugural el 4 de septiembre

Restauración completa del órgano histórico de la iglesia de San Lorenzo de Magallón (Zaragoza) - ASOCIACIÓN ÓRGANO HISTÓRICO DE MAGALLÓN

MAGALLÓN (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

La restauración completa del órgano histórico de la iglesia de San Lorenzo de Magallón (Zaragoza) ha concluido y se celebrará con un concierto inaugural el próximo viernes, 4 de Septiembre a las 19.30 horas en dicha iglesia.

El concierto estará a cargo del Organista Titular de la Basílica del Pilar de Zaragoza, Juan San Martín, ha informado la Asociación Órgano Histórico de Magallón.

La iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón dispone de un órgano situado en un lateral de lo que fue la cabecera del antiguo templo gótico, anterior a la reforma renacentista que dio origen a la actual iglesia, en planta de salón, que por su belleza y espectacularidad fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Al órgano se accede por el interior de la torre del templo que formaba parte del antiguo castillo, lo que constituye un valor añadido para el monumento.

Se trata de un órgano muy parecido al de la colegiata de Santa María de Borja, del siglo XIX, pero con elementos reaprovechados del siglo XVI al XVIII, sobre todo la tubería que destaca por su laboriosa elaboración.

Fue construido por el maestro organero zaragozano Miguel Usarralde en 1805 reemplazando al antiguo órgano de 1547. Se compone de 1.013 tubos sonantes realizados en plomo y estaño, aunque también hay alguno de madera.