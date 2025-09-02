Concluyen las obras en una decena de comedores escolares de la provincia de Zaragoza para instalar cocinas

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, visita el Colegio de Educación Infantil y Primaria Hispanidad, en Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha visitado el Colegio de Educación Infantil y Primaria Hispanidad, de Zaragoza, donde, al igual que en otros nueve, han concluido las obras de transformación de su comedor, de servicio de línea fría a cocina 'in situ', dentro del plan impulsado por el Departamento para mejorar los comedores escolares.

El centro escolar cuenta con un espacio más amplio, moderno y funcional y una cocina profesional, donde se prepararán a diario más de 165 menús.

La inversión, según ha explicado la consejera, ha superado los 255.000 euros, y prácticamente la mitad se ha destinado al equipamiento y la otra mitad a la obra civil.

En la nueva cocina, se ha ganado espacio eliminando un pequeño vestuario anexo a las instalaciones anteriores y se abierto una nueva salida de humos. A lo largo de los dos últimos meses, se han efectuado trabajos de albañilería, instalación eléctrica, fontanería, saneamiento, carpintería y pintura, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y el servicio que se presta a los escolares de infantil y primaria del colegio.

DESCRIPCIÓN

Además de la adaptación de las instalaciones, la cocina se ha dotado con equipos profesionales de última generación, en acero inoxidable, como una marmita eléctrica de calor indirecto y 150 litros de capacidad, un horno combinado cook master para cocina a convección y/o modo vapor, una cocina eléctrica de cuatro fuegos, una campana extractora con sistema contra incendios, así como armarios refrigerados y congeladores, muebles selfservice y baño maría, pasabandejas y otros elementos.

Tal y como ha avanzado la consejera durante la visita, también se han concluido los trabajos y se está procediendo a la limpieza en el resto de cocinas cuyas obras se han llevado a cabo en la provincia de Zaragoza aprovechando las vacaciones escolares. Se trata del CEIP Los Albares (La Puebla de Alfindén), Guillermo Fatás, Marie Curie, Lucien Briet, CPI Parque Goya, Miguel Artazos (Utebo), Cervantes (Ejea de los Caballeros) y María Moliner.

En este último, la cocina está ya terminada, pero se está a la espera de que Endesa realice una acometida nueva para dar servicio; y en el Marie Curie se va a instalar estos días la nueva campana con sistema de antiincendios.

La inversión total en las obras efectuadas ha rebasado los dos millones de euros, en unas actuaciones que, según ha destacado la responsable autonómica, beneficiarán a cerca de 1.500 alumnos. En los nuevos fogones, se cocinarán 260.340 menús al año.

EL 8 DE SEPTIEMBRE

Una vez acabadas las obras, se están ultimando trámites administrativos y las cocinas irán entrando en servicio conforme se vayan legalizado las instalaciones. La intención es que puedan ponerse en funcionamiento el mismo día 8, pero si se produjera alguna demora, el servicio está garantizado y se prestará mientras tanto con cátering en caliente.

La consejera ha comentado que, tras este primer paquete de actuaciones en el que se cumple con centros que llevaban muchos años esperando por el abandono de la anterior administración educativa, la intención es seguir reconvirtiendo más comedores año a año, y ha subrayado el carácter básico de este servicio.

"El comedor no debería ser solo un espacio para facilitar la conciliación de las familias, sino también un lugar en el que trabajar por el desarrollo personal, la autonomía y la convivencia de los escolares y en el que promover hábitos para una alimentación saludable", ha dicho Hernández.

En este sentido, ha subrayado que, de forma paralela al plan de transformación de cocinas, el Gobierno de Aragón ha reforzado también la calidad de los menús, aumentando un 10% el presupuesto para las contratas e introduciendo menús supervisados por antelación por dietistas con productos de proximidad y ecológicos, reduciendo frituras y procesados y aumentando la frecuencia de verduras, hortalizas y pescado.

Asimismo, se ha aumentado el control y la supervisión con encuestas de satisfacción al finalizar cada trimestre.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

Hernández ha recordado también, como ya avanzó en las Cortes, que se licitará próximamente, desde el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, la transformación de las cocinas de otros dos centros: el Catalina de Aragón, en el barrio de Parque Goya, y del CEIP Galo Ponte, de San Mateo de Gállego, si bien las obras no arrancarán hasta el próximo verano, ya que el cambio en la prestación del servicio --de línea fría a cocina 'in situ'-- supone una modificación que no se puede afrontar con el contrato actual.

En cuanto a la del CEIP Pintor Pradilla, de Villanueva de Gállego, se ha actualizado ya el proyecto y será el Ayuntamiento quien impulse la transformación, en colaboración con el Gobierno de Aragón.

Además de estas, el plan de transformación impulsado por el Departamento de Educación incluye también la cocina centralizada del Ensanche, en Teruel, que dará servicio asimismo a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, y cuyas obras está previsto empezar en octubre, con una inversión de medio millón de euros y una duración aproximada de tres meses.

En la actualidad, el 44,4% de los colegios públicos de la provincia de Zaragoza cuentan con cocina propia; un porcentaje que en la de Teruel asciende al 50% y que en Huesca alcanza el 85%.