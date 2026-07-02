La consejera Arancha Simón visita en Nuévalos (Zaragoza) varios campos afectados por las tormentas del 20 de junio

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, durante la visita a campos de cultivo afectados por las tormentas del pasado 20 de junio en la zona de Nuévalos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La consejera ha conocido sobre el terreno la situación de varios agricultores afectados por los daños en cultivos

NUÉVALOS (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, ha visitado este jueves la zona de Nuévalos afectada por las tormentas registradas el pasado 20 de junio, que provocaron daños en distintos campos de cultivo.

Simón ha estado acompañada por el director general de Producción Agraria, Ángel Ubieto, y ha podido conocer de primera mano la situación de los agricultores afectados, el estado de las parcelas y el alcance de los daños ocasionados por las lluvias y el pedrisco en la zona.

Durante la visita, la consejera ha mantenido un encuentro sobre el terreno con el alcalde de Campillo de Aragón, José Antonio Alonso; Ramón Celma, diputado del PP en las Cortes de Aragón; el senador y alcalde de Calatayud José Manuel Aranda Lassa; y varios agricultores afectados, que han trasladado al Departamento la situación de sus explotaciones tras el episodio tormentoso