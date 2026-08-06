Cantabria despide a Paula, la joven asesinada en Perines, y su padre invita a "trabajar por el perdón"

Funeral por la víctima de Perines en Puente Arce. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una multitud de personas ha arropado este jueves a la familia y amigos de Paula Solanas, la joven de 27 años asesinada presuntamente a manos de su pareja el pasado viernes en el piso donde vivía en la calle Perines de Santander, en la misa funeral celebrada en su nombre en Puente Arce (Piélagos).

"Qué pena, qué horror", han sido algunos de los comentarios manifestados a las puertas de la parroquia de Santa María de la localidad, donde los presentes han apoyado entre abrazos y lágrimas a la familia de la víctima, que tenía un hijo en común con el autor confeso del crimen machista, que se encuentra en prisión provisional.

Entre los familiares se encontraba el padre de Paula, el exdirector de Cultura del Gobierno de Cantabria Joaquín Solanas --que tras su paso por el PP militó en Ciudadanos--, quien, visiblemente emocionado, ha intervenido al final de la eucaristía, en la que ha agradecido el apoyo de los asistentes y ha invitado a que "trabajemos por el perdón que libera el rencor" de quien mire al asesino confeso de su hija.

"El perdón en este momento es una idea contra natura, pero enterrar una hija también", ha señalado Solanas, que ha explicado que, tras un sentimiento inicial de "rabia, venganza e ira", cree que "la violencia solo trae más violencia". "Nosotros no somos como él, no nos puede llevar al mal", ha dicho.

Asimismo, ha destacado la "generosidad", la "bondad absoluta" y la "sensibilidad extrema" de su hija, una persona "pura" que "no encajaba en este mundo", por lo que ha llamado a "aproximarnos a su nivel de bondad".

"El dolor que nos queda por su marcha es indescriptible, es otra dimensión", ha trasladado el padre de la joven, para quien el mayor "consuelo" es el hijo que les deja la víctima, que tiene menos de un año de edad.

Del mismo modo, en referencia a la "justicia", ha indicado que "lo mejor sería" que el agresor "sea consciente del inmenso dolor y sufrimiento" causado.

Finalmente, Solanas ha apuntado que su hija escribió un relato la pasada semana en la que un personaje, llamado Paula, decía que estaba "cansada de entender a todo el mundo sin que nadie me entienda a mí". "Perdónanos hija", ha manifestado al respecto.

También una de las hermanas de la víctima ha dedicado unas palabras a Paula, de quien ha puesto en valor su generosidad, curiosidad, inteligencia y gusto por el patinaje y la lectura. "Pertenecía a otro mundo", ha dicho.

"Han arrebatado toda vida a una de las personas que más quiero", ha lamentado la hermana, en referencia a las "injusticias" de la sociedad. "En otra vida la historia será distinta", ha sentenciado.

"PAULA, TODOS TE QUEREMOS"

La misa funeral ha tenido lugar a las 12.30 horas en Puente Arce y has allí se han acercado autoridades como el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, o el expresidente del Gobierno regional Ignacio Diego.

La eucaristía, en la que se han depositado ramos de flores, entre ellos de Cruz Roja, se ha prolongado durante más de una hora y en la misma el sacerdote ha lanzado un mensaje de "luz y consuelo", en un momento "tan duro", ha dicho. "Tened la certeza que Dios la cuidará", ha trasladado.

En la misa también se ha relatado un poema, que ha concluido con la frase "Paula, todos te queremos", bajo el aplauso de los asistentes.