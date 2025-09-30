La consejera de Educación considera "clave" la función directiva en los centros

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, en su comparecencia ante la Comisión sectorial de las Cortes autonómicas. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha considerado "clav" la función directiva en los centros educativos. Ha comparecido este martes ante la Comisión de Educación de las Cortes autonómicas. Hernández ha añadido que "el equipo directivo de un centro influye directamente en la calidad de la enseñanza que se imparte en ese centro".

En este sentido, la titular de Educación ha destacado que "la carga que tiene un director es de muchísimos factores" y ha explicado que "aparte de ser la cabeza visible de una unidad administrativa de cientos de trabajadores y alumnos", sus tareas son "ante la administración, ser el garante de la observancia de la ley; ante las familias, representa a la administración y es responsable de la labor educativa y social del centro; y ante el profesorado, representa a la administración a la vez que al claustro".

Hernández ha recordado el informe sobre la función directiva y el liderazgo educativo que elaboró en 2023 el Consejo Escolar de Aragón que "analizaba el motivo por el que en Aragón el porcentaje de los nombramientos extraordinarios estaba entre el 65 y el 70%".

"Las altas expectativas que se ponen en el equipo directivo, una retribución que consideran insuficiente y una jornada laboral y burocracia excesivas, motivan una crisis de liderazgo", ha expuesto la consejera que fueron las conclusiones del informe.

Para afrontar esta problemática, Hernández ha recordado las medidas que están llevando a cabo desde su Departamento "para incentivar a ocupar cargos de función directiva o de coordinación dentro del centro", como "la subida del 7% en las retribuciones para el equipo directivo" y "el pago de las tutorías".

Respecto a las retribuciones, la titular de Educación ha afirmado que "no son solo para quien realiza directamente esta función, sino a quien le sustituye", esto es "cualquier miembro del equipo directivo de la jefatura del Departamento", y también "se reconoce el baremo de interinidad y a concursos de traslado".

"Desde el curso pasado, se empezó un proyecto de mentoría a directivos", ha expuesto Hernández, "un buen instrumento de formación, para incentivar la motivación para ser directivos", el cual "mejora las competencias individuales y la gestión y eficacia de los centros educativos en su conjunto".

DIRECTORES DE ORQUESTA

Desde el PSOE, grupo que había solicitado la comparecencia, María Rodrigo ha recordado que "estamos en un comienzo de curso donde los equipos directivos de los centros educativos de Aragón son unos directores de orquesta que tienen que garantizar que todo funcione a la perfección", pero "afrontan diariamente un caos por la falta de planificación".

Sin embargo, Rodrigo ha afirmado que "en esta ocasión, queremos centrarnos en las formas de mejorar sus condiciones de trabajo". En este sentido, la diputada socialista ha preguntado sobre "qué pasos han dado para mejorar la función directiva y el necesario reconocimiento de liderazgo educativo en los centros".

Por parte del PP, Elena Allué ha expresado que "el clima del centro escolar está muy condicionado con las relaciones que se generan dentro del centro, con el discurso que adopta, con el estilo en la toma de decisiones de los equipos directivos, con las expectativas que se generan y con los recursos que cuentan".

Además, Allué ha destacado que "este gobierno está haciendo un papel fundamental para que los equipos directivos tengan mayor motivación e incentivos".

El diputado de Vox Fermín Civiac ha afirmado que "nadie quiere ser director" y ha señalado el "exceso de burocracia" porque "si al profesor le supone una carga insoportable, en el caso del director y el equipo directivo la carga es ya inasumible".

En representación de CHA, Isabel Lasobras ha lamentado que "se ha hecho muy poco para dar continuidad a las medidas que recogía el informe elaborado en 2023 por el Consejo Escolar de Aragón sobre la función directiva y el liderazgo educativo" y ha señalado que "la formación específica en gestión sigue siendo deficitaria".

Desde A-TE, Tomás Guitarte ha afirmado: "Necesitamos equipos directivos que lideren y se comprometan con sus centros, por su alumnado y por sus equipos docentes" y, para conseguirlo, "son fundamentales la tutela de la administración y el apoyo de la inspección educativa".