La consejera de Educación, Cultura y Deporte asiste a las II Jornadas de Recreación de la Guerra Civil en Singra, Teruel

La consejera ha asistido a las jornadas de recreación de la Guerra Civil en Singra. - GOBIERNO DE ARAGÓN

SINGRA (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha asistido este sábado a las II Jornadas de Recreación de la Guerra Civil en el municipio turolense de Singra.

Los actos, que se desarrollan durante todo el fin de semana, han comenzado con la apertura de la Feria de antigüedades, coleccionismo y militaría, en el polideportivo municipal y la inauguración de las jornadas.

Este sábado por la mañana se han llevado a cabo visitas guiadas, una comida de hermandad y una conferencia a cargo de Francisco J. Aguirre, en el local municipal.

A las 17.30 horas se ha iniciado la recreación histórica de la batalla en Santa Bárbara, seguida de una tertulia con los recreadores.

La jornada finaliza este sábado con una cena en el polideportivo municipal, baile de época y un concurso de uniformidad militar e indumentaria. Las jornadas concluyen este domingo con una andada popular a las trincheras y una charla sobre la batalla de Teruel a su paso por Singra.