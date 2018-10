La consejera de Salud señala que las obras del nuevo Hospital de Teruel comenzarán en marzo de 2019

Publicado 26/10/2018 13:00:56 CET

Tendrá 212 camas, el 41 por ciento individuales

ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha manifestado que las obras del nuevo Hospital de Teruel comenzarán en marzo de 2019, si no se plantean recursos a las adjudicaciones de los diferentes lotes en los que se divide el proyecto de construcción, cuya contratación está previsto que se produzca en noviembre.

Así lo ha explicado en una comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, solicitada por el Partido Aragonés, en la que ha indicado que el presupuesto de construcción es de 101 millones de euros y el plazo de 46 meses.

Además, ha señalado que el hospital dispondrá de 78 habitaciones dobles con 156 camas y de 56 individuales, de las que siete son polivalentes y pueden convertirse también en dobles por lo que el número total de camas será de 212, con la posibilidad de llegar a 219, un 41 por ciento de ellas individuales.

Ventura ha informado de que habrá 12 puestos en la unidad de cuidados intensivos y cinco en neonatos, así como ocho quirófanos y un hospital de día quirúrgico con diez puestos. También habrá hospital de día oncológico y psiquiátrico, un área de hemodiálisis y varios laboratorios.

La consejera ha recalcado que el tamaño del hospital será igual que el del proyecto inicial, elaborado durante un gobierno socialista, más grande que el previsto la pasada legislatura, después de que un Ejecutivo del PP lo modificara, con la "excusa" del riesgo sísmico, ha apostillado.

Respecto a los diferentes lotes en que se divide el proyecto, fruto de la nueva ley de contratos, ha aclarado que los que han quedado desiertos se van a volver a tramitar dentro de las posibilidades que ofrece la legislación, como el procedimiento negociado sin publicidad.

VIAL DE ACCESO

La consejera ha indicado que el vial de acceso va a ser financiado por el Gobierno de Aragón y tiene un coste de ocho millones de euros, si bien la redacción del proyecto la realizará el Ayuntamiento de Teruel para lo que va a disponer de una ayuda de 125.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel.

El acceso al hospital se realizará por dos rotondas situadas en los extremos norte y sur de la parcela. Asimismo, ha relatado que tras la colocación de la primera piedra habrá seis semanas para desarrollar los trabajos previos y el acarreo de materiales. Le seguirán durante 20 meses las obras de cimentación y estructura.

Las siguientes actuaciones serán el cierre de fachadas exteriores, las instalaciones y la organización exterior. El hospital tendrá cuatro niveles, con planta menos uno, planta calle, y primera y segunda planta.

PRIMERA PIEDRA EN PRECAMPAÑA

La diputada del PAR, Berta Zapater, ha opinado que el Gobierno de Aragón no ha tenido voluntad de construir este hospital y "ha alargado mucho" la tramitación "para que pasaran los cuatro años de legislatura", de forma que la finalización del hospital se prevé para 2022, "dentro de cinco años", pero se anuncia la primera piedra para marzo, "cerca de las elecciones".

Ha añadido que el proyecto final "no es lo que la ciudadanía de Teruel pedía" respecto a las habitaciones, ha querido conocer la situación de los accesos y ha expresado su preocupación por una licitación por lotes fruto de la nueva ley estatal de contratos que hace que la obra "haya sido un experimento".

La diputada el PP, Carmen Susín, ha afirmado: "Hasta que no lo veamos, no creeremos". A su entender, el inicio anunciado en marzo es una "estrategia perfectamente montada" ya que es periodo preelectoral, si bien "estaremos encantados" de que se inicie el nuevo hospital para el que "seguiremos exigiendo que instalaciones para la unidad satélite de radioterapia".

La diputada del PSOE, Olvido Moratinos, ha comentado que esta va a ser "la primera gran infraestructura de España que se hace con la nueva ley de contratos", que supone que haya "nueve lotes de construcción y cinco de dirección de obra" por lo que ha felicitado al Departamento por gestionar un procedimiento administrativo complejo, al tiempo que ha estimado que la consejera ha expuesto la situación "de forma coherente y sin cortinas de humo".

VENDER LA MOTO

La parlamentaria de Podemos, Marta Prades, ha manifestado rotunda: "No me creo nada". Según ha detallado, los turolenses llevan "muchos años escuchando que se va construir este hospital y hoy nos venden que en 2019 van a poner la primera piedra". "No nos quieran vender la moto", ha añadido, para reconocer que el retraso se ha producido con gobiernos de "todos los colores y el partido que le increpa ha estado en todos ellos", ha comentado en relación al PAR.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha dicho que este proyecto es una promesa para esta legislatura que "van a cumplir en el tiempo de descuento", como "un acto de precampaña electoral" y ha deseado que después de la primera piedra "continúen las obras" para interesarse sobre cómo afectaría una prórroga presupuestaria a la obra.

La diputada de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha deseado que "por fin sea una realidad" esta obra, si bien se ha mostrado "escéptica" después de haber vivido que consejeros de diferentes partidos aseguraran "que el Hospital de Teruel era una realidad". Ha comentado también que "será casualidad" que la colocación de la primera piedra tenga lugar "a dos meses de las elecciones".