La consejera de Sanidad señala un aumento "lento" de casos de coronavirus, con baja repercusión en el sistema sanitario

ZARAGOZA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha explicado que se está iniciando un ascenso de casos de coronavirus "muy lento" en la comunidad autónoma, que coincide con el que se está dando en todo España y también en el resto de países de Europa, "e incluso de los países europeos somos de los que menor incidencia tenemos", pero con "baja repercusión sobre el sistema sanitario".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de las consultas de Oncopediatría del Hospital Infantil de Zaragoza, ha señalado que esa baja afección al sistema sanitario "es lo que nos tiene que mover" ya que ante el elevado porcentaje de vacunación de la población contra la COVID-19 se ha cambiado la forma de gestionar la pandemia.

En este contexto, el "peso específico" de las incidencias y el número de contagios es un criterio "siempre mediatizado" por la repercusión en el sistema sanitario.

Repollés ha aclarado que aunque el sistema sanitario no está comprometido, eso "no significa que estemos tranquilos, bajemos los brazos y bajemos la guardia", sino que hay que seguir "estando vigilantes" y "cumplimiento las medidas no farmacológicas, de uso de mascarilla en lugares interiores y mantener la distancia de seguridad.

A su entender, si se aplican estas medidas "imagino que conseguiremos mantener a raya el ascenso de la curva o al menos que esa sea lento".

Además, ha advertido de que, "si en cualquier momento, se considera necesario, por el aumento de casos o por su repercusión en el sistema sanitario, establecer, de nuevo, medidas restrictivas, no dudemos que así lo haremos, pero, de momento, hay que transmitir un mensaje de que esto es algo que estaba dentro de la hoja de ruta, que esperábamos que sucediera en estos momentos y que por ahora tenemos controlado y desde luego seguiremos vigilantes a esta circunstancia y a la pandemia".