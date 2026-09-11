El consejero de Medio Ambiente de Aragón apuesta por medidas "útiles y medibles" frente al "alarmismo" climático

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha afirmado este viernes, en una interpelación con la diputada de IU, Marta Abengochea, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que implementará medidas "concretas, útiles y medibles" para mitigar los "fenómenos extremos", rechazando el "alarmismo" climático y "la propaganda" sobre "cuestiones que son absolutamente estériles por ideologizadas". Ha emplazado a "bajar el balón al suelo".

"Nuestra política nace del sentido común, del rigor técnico, de nuestra realidad territorial", ha expuesto Biendicho, haciendo hincapié en que los espacios naturales tienen "un enorme valor" y "constituyen nuestro patrimonio".

En aplicación del acuerdo de gobierno PP-Vox, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo va a "reorientar las políticas de mitigación y adaptación a fenómenos climáticos extremos", de forma que el Gobierno pasará "de grandes planteamientos programáticos, cargados de lenguaje ideológico, a actuaciones concretas, útiles y medibles en el territorio".

"Lo que no necesitamos es más alarmismo, más emergencia", ha espetado el consejero a la diputada de IU, añadiendo: "Necesitamos mucha más realidad, más trabajo en prevención, en gestión forestal, en protección de los pueblos, en apoyo al mundo rural y en mejora de la capacidad de respuesta ante los riesgos reales".

Ha apuntado que, en 2024, Aragón emitió 11.500 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera, un 3,3% de las emisiones en España, que a su vez son el 0,6% de las globales.

"Conforme a estos datos, nuestra comunidad funciona, nuestra comunidad produce, genera energía, sostiene industria, agricultura, ganadería" y conserva un patrimonio natural que es "de enorme valor", de forma que "Aragón cumple medioambientalmente y la reducción de emisiones tiene sentido si mejora la eficiencia energética y productiva, si reduce costes y si refuerza nuestra competitividad".

"Lo que no tiene sentido es utilizar la excusa del cambio climático para castigar a la industria, al transporte, a la ganadería, a la agricultura o al sector productivo. Y con él, principalmente, señora Abengochea, a nuestros trabajadores, a nuestros autónomos, a nuestras clases medias, a nuestro futuro y al de todos nuestros hijos".

"PROBLEMAS GLOBALES"

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha señalado que el cambio climático "es el mayor de los problemas que hoy tenemos como Humanidad, un factor que acelera y potencia problemas globales y derivados de los cada vez más recurrentes episodios extremos, sequías, olas de calor, temporales, inundaciones y grandes incendios forestales", apuntando que la sequedad extrema del suelo quintuplica la probabilidad de incendios forestales porque "la vegetación se convierte en un polvorín listo para arder".

"Detrás está el cambio climático", que también está en el origen de algunas enfermedades ya que "genera importantes problemas para la salud", ha continuado Abengochea, anotando que en Zaragoza se registran 67 noches tropicales al año, cuando hace dos décadas eran diez anuales.

La parlamentaria de IU ha llamado la atención sobre los migrantes climáticos y ha observado que el Gobierno de Aragón tiene muchas competencias que atañen al cambio climático, mencionando la cooperación al desarrollo, la contaminación, la calidad ambiental, la gestión forestal, la salud o la economía y la educación.

"El Banco Mundial estima que para el año 2050 el cambio climático podría obligar a desplazarse entre 44 y 216 millones de personas en todo el mundo, dependiendo de si se toman o no medidas drásticas para reducir las emisiones. Así que yo le pregunto, señor consejero, ¿qué políticas va a impulsar usted frente al cambio climático?".