Los consejeros del Gobierno de Aragón toman posesión y Azcón les reclama "exigencia, discreción y prudencia"

El presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente del gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, durante la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de Aragón- - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los nueve consejeros del Gobierno de Aragón han tomado posesión de su cargo este lunes, 4 de mayo, en un acto celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, donde el presidente de la Comunidad Autónoma les ha instado a centrar su trabajo en "mejorar la vida de los aragoneses" aplicando las virtudes enunciadas por Baltasar Gracián en el siglo XVII: "Exigencia, inteligencia, discreción y prudencia".

Han jurado o prometido su cargo, con lealtad al Rey y para guardar y hacer guardar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero; y los consejeros de Hacienda, Administración Pública e Interior, Roberto Bermúdez de Castro; Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle; Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; Sanidad, Ángel Sanz; Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón; y Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín.

En una breve intervención, Jorge Azcón ha recordado que el Gobierno de Aragón de la XII legislatura se cimenta en el acuerdo PP-Vox, que suma 40 diputados de 67 en las Cotes de Aragón y ha apuntado que ya hubo una primera edición en la legislatura anterior, en 2023 y hasta 2024.