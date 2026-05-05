La Seguridad Social supera la barrera de los 22 millones de afiliados medios tras sumar 223.685 en abril

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social rompió en abril la barrera de los 22 millones de ocupados tras ganar una media de 223.685 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó más de 111.000 nuevos ocupados por las contrataciones de la Semana Santa, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento del empleo el mes pasado es el tercer mayor incremento en un mes de abril de toda la historia y sitúa el número de afiliados medios en 22.105.831 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,2 millones de personas desde el día 27 al 29 de abril.

En el último año, de abril de 2025 a abril de 2026, la Seguridad Social ha ganado 517.192 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 41.753 afiliados (+0,2%), lo que llevó al sistema a consolidar los 22 millones de ocupados, con un total de 22.052.285 cotizantes. Con el repunte mensual de abril, la serie desestacionalizada acumula 63 meses consecutivos de alzas.

"Estamos transformando el mercado laboral de nuestro país. Su situación ha mejorado considerablemente respecto a 2018. Si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social se consolida por encima de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social tras sumar cerca de 3,5 millones de ocupados desde 2018", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

LA HOSTELERÍA TIRA FUERTE DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 207.001 afiliados medios en abril (+1,1%), hasta rozar los 18,6 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 15.439 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.444.973 personas. En comparación con abril de 2025, hay 42.775 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 111.335 nuevos ocupados (+7,4%), seguido de actividades administrativas, con 13.807 nuevos cotizantes (+0,9%), y del comercio mayorista, que sumó 13.138 afiliados medios (+0,5%).

Por contra, la educación perdió 1.200 cotizantes en abril respecto al mes anterior, en tanto que en el Sistema Especial Agrario se produjeron 7.147 altas (+1%) y en el del Hogar, 2.312 bajas (-0,6%).

RÉCORD DE MUJERES OCUPADAS Y DE AFILIADOS EXTRANJEROS

El ascenso de la afiliación media en abril fue mayor entre las mujeres, que ganaron 116.550 afiliadas en el mes (+1,1%), situándose el total de mujeres ocupadas en 10.489.362 trabajadoras, nuevo máximo histórico.

Por su parte, la afiliación masculina creció en abril en 107.134 ocupados (+0,9%), lo que llevó el total de varones cotizantes hasta la cifra de 11.616.469 afiliados, también nuevo máximo de la serie. La afiliación masculina se ha incrementado en 266.731 cotizantes en el último año y más de 1,44 millones desde 2018.

El Ministerio ha subrayado que ahora hay 250.821 afiliadas más que hace un año y 1,8 millones más que en 2018 (+21,1%). Las mujeres suponen el 47,5% del total de afiliados, un punto más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,5% con respecto a 2025, según el Departamento que dirige Elma Saiz.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros subió en abril en 96.684 cotizantes, un 3% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo de 3.248.247 ocupados. Son 250.939 afiliados más que hace un año y representan el 14,7% del total de cotizantes.

"Llevamos cuatro ejercicios seguidos sumando medio millón de afiliados al año. Es un dato muy positivo que incluye varias cifras que debemos remarcar. En el mes de abril, se han registrado casi 10,5 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie. Además, sigue marcando récord la afiliación de extranjeros, que se acerca a los 3.250.000", ha subrayado la ministra Saiz.

En abril, los mayores de 55 años representan el 22,2% del total de trabajadores, 5 puntos más que en 2018, mientras que los menores de 30 años suponen el 16%, frente al 14,2% de abril de hace ocho años. La ocupación de los mayores ha crecido un 53,2% y la de los más jóvenes un 33,5% desde 2018, por encima de la media del 18,3%.

LA TEMPORALIDAD, EN EL 11,6%

En cuanto a la calidad del empleo, desde abril de 2021 hay 4.866.333 ocupados más con contrato indefinido y 1.847.426 afiliados menos con contrato temporal.

"Cada vez hay más empleos estables", subraya el Ministerio, que apunta que el mayor incremento se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 285.984 contratos más que hace un año. Por su parte, los contratos fijos a tiempo parcial han aumentado en 52.141.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 30% que suponía en abril de 2019. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9%, cuando hace siete años tenían una superior al 21,2%", destaca Seguridad Social.

El Ministerio ha subrayado que el aumento de los trabajadores con contrato indefinido se concentra principalmente en trabajadores a tiempo completo, con un total de 15.536.063.

LA AFILIACIÓN SUBE EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La afiliación media subió en abril en todas las comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Baleares (+65.242 ocupados), Andalucía (+43.312) y Cataluña (+38.360).

Los menores incrementos se dieron en Canarias, que sumó 296 afiliados respecto a marzo, y en La Rioja, con 824 ocupados más.

Por otro lado, el Ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) subió a cierre de abril hasta los 12.592, de los que 2.482 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 6.951 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 3.159 en el Mecanismo RED de automoción.