El Consistorio oscense aprueba el proyecto de reparación de los caminos Cruz del Palmo y Alberca de Cortés

HUESCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado el proyecto de reparación de los caminos Cruz del Palmo y Alberca de Cortés, de titularidad municipal, con un presupuesto de ejecución de 152.406,03 euros, IVA incluido. Tras su aprobación, el decreto se ha trasladado al departamento de Contratación para que proceda a la licitación de las obras.

La actuación tiene como objetivo reparar el pavimento existente en ambos caminos, que presentan distintos deterioros en el firme. Según el informe de necesidad, en los últimos meses se habían recibido quejas y avisos ciudadanos por el estado del pavimento, una situación que se ha agravado por las abundantes precipitaciones y los episodios de bajas temperaturas.

El proyecto contempla la reparación de socavones, grupos de baches, deterioros estructurales en tramos completos y zonas de pavimento granular degradado, así como actuaciones para corregir deficiencias de drenaje y evitar embalsamientos de agua. Con ello se busca restituir las condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad de estos caminos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha autorizado la ejecución de los trabajos en lo referente a su afección a la Red de Carreteras del Estado. Esta autorización era necesaria al encontrarse parte de la actuación en las zonas de protección de la autovía A-23, entre los puntos kilométricos 361y 362, en el término municipal de Huesca.

La intervención responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial de vehículos y ciclistas, facilitar el tránsito de servicios municipales, agrícolas y de emergencia, y evitar que el deterioro del firme continúe avanzando.