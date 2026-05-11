El Consistorio turolense aprueba ayudas para rehabilitar cuatro viviendas en la calle La Parra

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este lunes la concesión de una subvención de 94.160 euros destinada a la rehabilitación del edificio situado en el número 15 de la calle La Parra, en pleno centro histórico de la capital turolense. La ayuda va dirigida a la rehabilitación integral de un inmueble de cuatro viviendas, dentro del Programa de Rehabilitación del Entorno Residencial de Programación (PREP) del entorno de La Parra.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que esta actuación forma parte del programa de rehabilitación impulsado en esta zona histórica de la ciudad con financiación europea y enmarcado en las políticas municipales de regeneración urbana y recuperación de vivienda. "Se trata de un edificio de cuatro viviendas que va a recibir una subvención de 94.160 euros dentro de lo que conocemos como el PREP del entorno de La Parra, un programa de rehabilitación de viviendas en esta parte del centro histórico", ha señalado.

Buj ha destacado que esta línea de ayudas responde a la voluntad del consistorio de actuar sobre los barrios más degradados y favorecer la puesta en uso de inmuebles actualmente vacíos. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento complementa estas actuaciones con otras ayudas dirigidas a particulares que rehabiliten viviendas para incorporarlas al mercado del alquiler.

"La apuesta de este Ayuntamiento por el sector de la rehabilitación es clara en una ciudad donde contamos con muchas viviendas vacías, pero algunas no reúnen las condiciones adecuadas para poder ponerse en el mercado, ya sea de venta o alquiler", ha indicado.

Según ha indicado la alcaldesa, actuaciones como la aprobada este lunes permiten mejorar el parque residencial del casco histórico y contribuir a dinamizar zonas con necesidad de intervención urbanística y residencial.

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Cultural Interpeñas correspondiente al ejercicio 2026, así como la concesión directa de una subvención nominativa de 130.000 euros a favor de dicha entidad.

Asimismo, se ha autorizado el gasto para el desarrollo de la celebración de Santa Rita de Casia, patrona de los funcionarios municipales, cuya festividad tendrá lugar el próximo 22 de mayo de 2026.

VIVIENDAS EN LA CALLE ITALIA

A preguntas de los medios de comunicación sobre el proyecto de 106 viviendas destinadas al alquiler asequible para jóvenes en la calle Italia, la alcaldesa ha confirmado que el proyecto ya ha sido presentado formalmente en el Ayuntamiento por parte del Gobierno de Aragón.

"El Gobierno de Aragón presentó el proyecto el pasado 30 de abril, muy recientemente. Una vez registrado en el Ayuntamiento, se trabaja conjuntamente con el Gobierno de Aragón para poder obtener el permiso urbanístico lo antes posible y que puedan comenzar las obras, según ha explicado.

La actuación se desarrollará sobre una parcela cedida previamente por el Ayuntamiento de Teruel y supondrá, "una inyección muy importante de vivienda para la ciudad". Se trata de una promoción impulsada directamente por el Ejecutivo autonómico para facilitar acceso a vivienda en alquiler asequible, especialmente entre población joven.