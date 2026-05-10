El PP de Arganzuela reclama a Adif "información clara" de las obras de Atocha y de posibles indemnizaciones a comercios

Archivo - Fachada de la estación de Atocha el mismo día en que el Gobierno ha anunciado que pasará a llamarse Atocha-Almudena Grandes, en la estación de Atocha, a 3 de marzo de 2022, en Madrid (España). Esta modificación pertenece a un plan que prevé inic - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular elevará una proposición al Pleno de Arganzuela, a celebrar el próximo martes, en la que reclamará a Adif y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "información completa, clara y actualizada" tanto de las obras de Atocha como de las posibles indemnizaciones a comercios afectados.

Reclamarán los 'populares' que se facilite información de manera inmediata a la Junta que preside Dolores Navarro, a los vecinos afectados, a las comunidades de propietarios, a los comerciantes y a la comunidad educativa del CEIP Menéndez Pelayo precisando fases, calendario, duración prevista, calles afectadas, ocupaciones, cortes, desvíos, horarios de trabajo e impactos previstos por las obras.

La proposición del PP insta a "revisar y explicar técnicamente las soluciones previstas en materia de pantallas, mamparas o elementos de protección en el entorno del CEIP Menéndez Pelayo evitando actuaciones improvisadas, insuficientes o decididas sin contar con la comunidad educativa".

También demandan que se informe de las medidas previstas para minimizar el impacto sobre el comercio de proximidad, incluyendo accesibilidad, carga y descarga, señalización, visibilidad de los negocios, mantenimiento de itinerarios peatonales y "posibles medidas de apoyo, compensación y/o indemnizaciones" dentro del marco competencial.

El PP llama a coordinarse con el Ayuntamiento de Madrid y más en concreto con la Junta Municipal de Arganzuela pero "sin utilizar la competencia estatal de la obra como excusa para actuar unilateralmente sobre un distrito que ya soporta una elevada presión urbana y de infraestructuras", máxime cuando se trata de "una gran actuación urbana con impacto directo sobre los vecinos, el arbolado, la movilidad, los centros educativos y la actividad económica del distrito".