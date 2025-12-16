Constituido el Consejo Autonómico de Participación de Infancia y Adolescencia de Aragón: "Un espacio de voz propia"

Este martes se ha constituido de forma oficial y solemne el Consejo Autonómico de Participación de Infancia y Adolescencia. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asistido este miércoles a la toma de posesión del nuevo Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y Adolescencia, que ha definido como "un espacio que os da voz propia y también una oportunidad para que podáis ejercer como ciudadanos, con todas sus implicaciones, con derecho a ser escuchados".

Así, la sala de Columnas del Edificio Pignatelli ha acogido este martes el acto de nombramiento de los nuevos consejeros y consejeras --10 titulares y 5 suplentes-- que componen de ahora en adelante este foro, un órgano colegiado creado por Decreto el pasado septiembre cuya misión es garantizar que la voz de niños, niñas y adolescentes de las tres provincias sea tenida en cuenta y que su perspectiva se incorpore al diseño y ejecución de las políticas públicas.

Entendido como un ágora diseñado para el intercambio de ideas entre los jóvenes aragoneses, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ejerce como presidenta de honor del Consejo por ser la titular del Departamento que tiene atribuidas las competencias de participación infantil y adolescente; y la presidenta es la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea.

Al acto de toma de posesión han asistido los consejeros de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, y de Sanidad, José Luis Bancalero; también decenas de compañeros y familiares de los jóvenes recién nombrados y el presidente de UNICEF Aragón, José Manuel Pomar, entidad con la que el Gobierno de Aragón colabora para impulsar la participación infantil desde 2021 a través de un convenio que se acaba prorrogar hasta 2029.

NUEVO CONSEJO AUTONÓMICO

Los miembros de este nuevo Consejo Autonómico tienen entre 8 y 16 años y han sido elegidos de entre los Consejos Locales y Comarcales de Infancia y Adolescencia (CLÍAs) que ya existen en Aragón.

Los titulares son Sofía Martín (Calatayud), Noa Leal (Utebo), Jaime Lacueva (Sabiñánigo), Marina Torres (Teruel), Leah Arranz (Zaragoza), Sandra Fraguet (Monzón), Alba Pérez (Pedrola), Ixeya Vera (La Puebla de Alfindén), Kelian Fraser (Aínsa) y Jorge Barlés (Huesca). Además han tomado posesión del cargo como suplentes Luján Rodríguez (La Puebla de Alfindén), Layre Aldoza (Teruel), Marina Cano (Zaragoza), Stefanía María (Cariñena) y María Ioana Cristina Calín (Daroca).

Los jóvenes consejeros se han comprometido a asumir su papel "con ilusión y responsabilidad", prometiendo escuchar, aportar ideas, trabajar con sus compañeros y compañeras y defender sus derechos y los de sus iguales.

Tras el acto, los chicos y chicas han podido dialogar con el Presidente y los Consejeros del Gobierno de Aragón y plantearles varias ideas y preguntas.

Para garantizar la participación en igualdad de condiciones desde todo el territorio aragonés este Consejo tiene en cuenta el uso de medios telemáticos y también incorpora la accesibilidad en casos de diversidad funcional como punto clave.

Este Consejo Autonómico de Participación de Infancia y Adolescencia de Aragón nace como un espacio seguro, abierto y democrático en el que rige el derecho de los jóvenes que lo forman a "expresar su opinión libremente y a ser escuchados", ha resaltado el presidente Jorge Azcón.

Asimismo, el líder del Ejecutivo autonómico se ha referido a la creación de este Consejo Autonómico como un espacio de interlocución con las instituciones públicas y ha animado a los nuevos Consejeros a disfrutar de la experiencia y a practicar la rendición de cuentas.

Su misión principal, ha indicado Azcón, es actuar como un canal de comunicación para que niños y adolescentes de todo Aragón puedan expresar libremente sus ideas y trasladar sus preocupaciones sobre asuntos que les afectan.

Este órgano colegiado busca fomentar la implicación activa de este colectivo en la sociedad, ya que entre sus funciones están la capacidad de proponer iniciativas, de hacer recomendaciones a las administraciones y de colaborar en planes y programas que tengan impacto sobre ellos.