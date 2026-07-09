Controlado el incendio de Castillonroy (Huesca) y el Gobierno de Aragón rebaja la emergencia a cero

Reunión del CECOPI este jueves en la Sala de Crisis 112 - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha desactivado la Situación 1 -Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón y rebajar el PROCINFO a Situación Operativa 0 -Nivel 0 ante la notable mejoría de la situación del incendio de Castillonroy (Huesca), iniciado este miércoles y se da ya por controlado tras quedar estabilizado y perimetrado a primera hora de la tarde de este jueves.

La última estimación apunta a que ya son alrededor de 420 las hectáreas afectadas por este incendio que es de tipo forestal en un 60 por ciento.

La decisión conlleva la reapertura de la A-140 entre Alfarrás y Tamarite de Litera, así como desactivar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se retira de la zona, donde esta noche van a permanecer las cuadrillas de Infoar en tareas de vigilancia, remate y control de puntos calientes para asegurar completamente el perímetro y evitar cualquier posible reactivación.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a la conclusión de la reunión del CECOPI en la Sala de Crisis del 112 Aragón.

Bermúdez de Castro ha afirmado estar "muy satisfecho" dado que la situación del incendio "ha evolucionado muy bien en sólo 24 horas gracias al trabajo de todos los efectivos coordinados". Ha destacado que "durante la noche se van a dejar las brigadas de Infoar refrescando la zona".

El consejero ha agradecido su labor a todo el personal que ha colaborado en la emergencia, subrayando el papel de las autoridades locales y los ciudadanos de Albelda, de Castillonroy y de Tamarite y los agricultores "que han hecho un trabajo ímprobo de ayudar a roturar y a labrar zonas de los pueblos".

LA EVOLUCIÓN

La mejora de la situación permite dar el incendio por controlado después de una jornada en la que los equipos de extinción han centrado sus esfuerzos en las labores de perimetración, consolidación y vigilancia. Durante la mañana, se han registrado algunas reproducciones puntuales que se han podido controlar con rapidez por el operativo desplegado sobre el terreno.

La evolución del incendio ha sido especialmente positiva teniendo en cuenta las difíciles condiciones meteorológicas previstas para la jornada, con altas temperaturas y rachas de viento que podían haber complicado significativamente la emergencia. La superficie afectada se sitúa en torno a las 420 hectáreas, principalmente de carácter forestal y agrícola. A su vez, se han dado por extinguidos los incendios forestales de Leciñena y La Fueva.

La mejora progresiva de la situación ha permitido recuperar la normalidad en la zona afectada. Albelda permanece desconfinada, se han reabierto al tráfico la N-230 y la A-140 y se han restablecido completamente tanto el suministro eléctrico como las comunicaciones móviles en Castillonroy.

Durante la emergencia, han trabajado de forma coordinada medios del Gobierno de Aragón, la BRIF de Daroca, la UME, Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Guardia Civil, Protección Civil y agricultores de la zona, cuya colaboración ha contribuido a consolidar el perímetro del incendio.

Bermúdez de Castro ha advertido, no obstante, de que esta noche hay previsto un cambio en el tiempo con esas fuertes rachas de viento que han motivado activar la alerta rojo plus en varias comarcas de la provincia de Huesca. Una decisión que se ha adoptado "de la manera más quirúrgica posible" para la que, ha remarcado, se ha contado con las organizaciones agrícolas: "Se ha mirado municipio por municipio, cómo estaba la cosecha en cada zona y cómo podíamos actuar en cada una".

COSECHAR CON UNA CUBA

Así, ha explicado, "se ha determinado que en las zonas donde más peligro había, donde las temperaturas iban a ser más elevadas, con más viento y menos humedad, actuar en ellas de la manera más quirúrgica posible" porque, ha reconocido, "la gente debe seguir llevando a cabo su actividad y sobre todo acabar con la cosecha, que quedan prácticamente 15 días y un 30% de las explotaciones por cosechar".

A ello ha sumado "la búsqueda del interés general y la defensa del patrimonio de las personas" reivindicando un día más que las decisiones se adoptan bajo criterios técnicos: "No lo hacemos ni por capricho, ni por ningún tipo de elemento subjetivo".

De cara a las próximas horas, los responsables de la emergencia mantendrán una vigilancia especial sobre la evolución meteorológica. Aunque el viento irá perdiendo intensidad durante la noche, las previsiones apuntan a un nuevo incremento de las rachas de componente sudeste durante la jornada de mañana, especialmente a partir del mediodía, por lo que se mantendrá la prudencia y el seguimiento permanente de la zona afectada.

La alerta rojo plus afectará a las comarcas de la Hoya de Huesca, Somontano, Cinca Medio, La Litera, Bajo Cinca y los Monegros, precisamente las zonas donde se vienen concentrando los incendios en las últimas semanas.

"Se va a permitir cosechar, pero dentro de una franja horaria que irá de las 6.00 a las 12.00 horas con la necesidad de que haya medios complementarios, el agricultor que coseche que vaya con un tractor, con algún otro agricultor, con una cuba, para minimizar en la medida posible los riesgos de que se provocan con actos de incendio", ha explicado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho.