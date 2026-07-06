Controlados los incendios de Loporzano (Huesca) y Leciñena (Zaragoza)

Un operario forestal de Infoar trabaja en las proximidades de la zona del incendio. - INFOAR

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales de Loporzano y Leciñena han quedado controlados según ha informado el Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), después de que este domingo a última hora de la tarde diera por perimetrado el incendio de Loporzano y en la medianoche ya por estabilizado, según comunicó la dirección de extinción.

Según la última estimación, el fuego ha afectado a una superficie de 245 hectáreas, de las que unas 60 hectáreas se localizan dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

El trabajo desarrollado durante la noche por un operativo formado por más de 60 personas ha dado sus frutos y este lunes a las 7.00 horas el incendio se ha dado por controlado. Sobre el terreno han trabajado de madrugada seis brigadas terrestres, integradas por 36 personas; la BRIF de Daroca, con 21 personas; cuatro autobombas; un bulldozer; un director técnico de extinción; personal de apoyo del GADEX; la Unidad Logística de SARGA, con seis personas; y dos agentes de protección de la naturaleza.

A expensas de lo que se determine en la reunión del CECOPI de esta mañana, se esperan noticias sobre el regreso a sus casas de los vecinos desalojados de Chibluco y San Julián de banzo así como la reapertura de las vías cortadas en la zona. Mientras tanto, está previsto que en la zona trabajen este lunes 3 brigadas terrestres con 3 autobombas.

Por su parte, el incendio de Leciñena quedó también controlado este domingo por la tarde tras haber abarcado un perímetro de unas 3.300 hectáreas.