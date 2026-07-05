Incendio de Loporzano: perimetrado y envías de estabilización tras quemar 250 hectáreas; la UME se retira

Reunión del CECOPI esta tarde en la sala de crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Loporzano (Huesca) continúa activo, aunque su evolución durante la tarde ha sido favorable y ahora mismo se da por perimetrado y en vías de estabilización, no presenta frente activo con llama y no ha aumentado su superficie durante las últimas horas. Una situación ante la que se retira la UME, mientras se mantiene el nivel 2 del Plan de Emergencias por precaución ante los posibles cambios de viento que pueden producirse esta próxima madrugada.

La superficie afectada se sitúa en unas 250 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal. De ellas, alrededor de 40 hectáreas se localizan dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

La prevención para no darlo ya por estabilizado se debe a los posibles cambios que se produzcan esta próxima noche en la dirección del viento, según ha informado a los medios de comunicación el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a la conclusión de la reunión del CECOPI en la sala de crisis del 112 Aragón.

"Esta noche va a haber alguna racha de viento a partir de las 2 o 3 de la mañana, como se dieron esta noche pasada, y, por precaución, lo que hacemos es mantener el nivel operativo 2, nivel 2 del PROCINFO, se retira la UME y se quedan las brigadas de Infoar del Gobierno de Aragón, pero no se da por estabilizado hasta mañana por la mañana, simplemente por ver cómo evoluciona esta noche con las rachas de viento", ha detallado.

Así se ha determinado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, en la que se ha analizado la evolución del incendio, se ha revisado el amplio dispositivo desplegado durante la jornada y se han planificado los trabajos previstos durante la noche.

Durante la jornada, los trabajos se han centrado en asegurar los sectores, consolidar el perímetro y evitar reproducciones en los puntos más sensibles.

Se ha trabajado con cuadrillas terrestres, autobombas, medios aéreos y maquinaria pesada, especialmente en las zonas de cabeza y flanco derecho del incendio.

La previsión para esta noche es favorable, aunque el operativo mantiene la prudencia por los cambios de viento previstos y por las temperaturas elevadas.

La principal tarea durante la madrugada será la vigilancia del perímetro para evitar reproducciones, tanto en el flanco izquierdo hacia San Julián de Banzo como en el flanco derecho y en la cabeza del incendio.

La Unidad Militar de Emergencias, UME, se desmoviliza esta noche tras haber participado en los trabajos de extinción durante la jornada.

"La evolución ha sido lo suficientemente buena como para retirar a la UME, aunque mantenemos un importante dispositivo de vigilancia durante toda la noche", ha explicado Bermúdez de Castro, quien ha reconocido que la Unidad dependiente del Ministerio de Defensa se encuentra "muy tensionada" por otros incendios como los que afectan a la sierra de Espadán, en Castellón, a la localidad portuguesa de Vouzela y recientemente a la Bisbal d'Empordà (Gerona) y Leciñena (Zaragoza).

OPERARTIVO DESPLEGADO DURANTE ESTE DOMINGO

Este domingo ha trabajado en el incendio un operativo aproximado de 130 personas, integrado por medios del Gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, la Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Bomberos del Ayuntamiento de Huesca, Protección Civil, agrupaciones de voluntarios y Guardia Civil.

Por parte del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón han intervenido el director técnico de extinción, personal de apoyo de extinción del GADEX, dos técnicos en sectores, cinco autobombas, 14 cuadrillas terrestres, el Vehículo de Puesto de Mando Avanzado, VPMA-04, y dos bulldozer.

El MITECO ha desplegado la BRIF de Lubia, dos aviones anfibios ligeros, dos helicópteros de Noáin y un avión de coordinación. También ha trabajado el IV Batallón de la UME, con seis autobombas y una nodriza.

El dispositivo se ha completado con una nodriza de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, una nodriza de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca, dos técnicos de Protección Civil, voluntarios de Protección Civil de la Hoya de Huesca y del Bajo Huerva, dos patrullas de la Guardia Civil y un mando de la Guardia Civil.

En cuanto a los medios aéreos, durante la jornada han estado asignados al incendio un helicóptero de coordinación, ocho helicópteros ligeros con brigada, tres helicópteros medios, un avión anfibio FOCA, dos aviones anfibios ALFA y un avión de coordinación.

OPERATIVO PREVISTO PARA ESTA NOCHE

De cara a las próximas horas, está previsto mantener un operativo aproximado de más de 60 personas. Permanecerán en la zona seis brigadas terrestres, integradas por 36 personas; la BRIF de Daroca, con 21 personas; cuatro autobombas; un bulldozer; un director técnico de extinción; personal de apoyo del GADEX; la Unidad Logística de SARGA, con seis personas; y dos agentes de protección de la naturaleza.

La principal tarea durante la noche será la vigilancia del perímetro para evitar reproducciones tanto en el flanco izquierdo, hacia San Julián de Banzo, como en el flanco derecho y en la cabeza del incendio. La maquinaria pesada continuará trabajando principalmente en zonas de cabeza y flanco derecho.

EVACUACIONES Y CARRETERAS

Los núcleos de San Julián de Banzo y Chibluco permanecen evacuados de forma preventiva. Desde el Puesto de Mando Avanzado, en coordinación con Protección Civil, se va a organizar un convoy para que las personas desalojadas que lo necesiten puedan acceder de forma controlada a sus viviendas para recoger enseres. Bérmudez de Castro ha avanzado que si la evolución del incendio sigue en esa línea de mejora, lo normal sería que este lunes pudiesen regresar a sus casas.

Las carreteras afectadas permanecen cortadas con controles de acceso. Continúa cortada la HU-V-3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo y también se ha cortado la HU-330 entre Loporzano y Vadiello para facilitar el movimiento de los medios de extinción.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

La previsión meteorológica apunta a que el viento de oeste-suroeste irá perdiendo intensidad hasta aproximadamente las 23.00 horas. A partir de ese momento se espera un cambio de dirección a viento de este, que podría ganar intensidad hasta la 1.00 horas. Desde entonces, la intensidad irá descendiendo progresivamente hasta primera hora de la mañana, con rachas muy bajas entre las 6.00 horas y las 8.00 horas.

Para este lunes se espera un patrón similar al de este domingo, con viento de este que rolaría a sur-suroeste, aunque con rachas menores que las registradas durante la jornada. La humedad relativa durante la noche se situará en torno al 35 %, condicionada por las noches tropicales, y mañana por la tarde podría caer por debajo del 15 %.

Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas. Se prevé una mínima de 21 grados y máximas en torno a 39 grados en la zona, con aviso naranja por altas temperaturas. Además, las previsiones apuntan a que el martes y el miércoles podrían registrarse temperaturas incluso superiores.

El CECOPI volverá a reunirse este lunes a las 09:30 horas para analizar la evolución nocturna del incendio, revisar la situación de los núcleos evacuados y ajustar el dispositivo a las condiciones previstas para la jornada.