Convalidado el decreto de medidas para la prevención y lucha contra la peste porcina africana en Aragón

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, en la sesión de este martes, 23 de diciembre. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente de la Cámara autonómica ha convalidado este martes, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios --excepto de IU, que se ha abstenido-- el decreto-ley 7/2025, de 3 de diciembre, por el que se aprueban medidas para la prevención y lucha contra la peste porcina africana en jabalí en Aragón.

El encargado de presentar el decreto-ley ha sido el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, en un debate en el que también han participado los parlamentarios José María Giménez (PP), Marcel Iglesias (PSOE), Santiago Morón (Vox), José Luis Soro (CHA), Tomás Guitarte (A-TE), Andoni Corrales (Podemos), Álvaro Sanz (IU) y Alberto Izquierdo (PAR).

El decreto consta de 17 artículos y tres disposiciones finales y contempla la adopción de una serie de "medidas imprescindibles para evitar la entrada y expansión de la peste porcina africana, reforzar la bioseguridad, asegurar la rápida gestión de cadáveres y reducir la presión epidemiológica generada por las poblaciones de jabalí".

De igual forma, se incorporan medidas de fomento como son las "subvenciones que se tramitarán por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón".