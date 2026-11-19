Las ayudas se enmarcan en la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agrícola Común (PAC) y están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este jueves la convocatoria de subvenciones para la promoción y comunicación de productos vinícolas en países de fuera de la Unión Europea, con el objetivo de favorecer la apertura, diversificación y consolidación de los mercados y mejorar la competitividad de los vinos aragoneses.Las ayudas se enmarcan en la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agrícola Común (PAC) y están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

La convocatoria está dirigida a financiar programas de promoción y comunicación que permitan dar a conocer las características y cualidades de los vinos, mejorar su posicionamiento comercial y favorecer tanto la entrada en nuevos mercados como la consolidación de los ya existentes.

BENEFICIARIOS Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Podrán acceder a estas ayudas las empresas vinícolas, las organizaciones de productores y sus asociaciones, las organizaciones interprofesionales y profesionales del sector, los órganos de gestión y representación de las denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP), así como las cooperativas y otras entidades asociativas que cumplan los requisitos establecidos.

En el caso de las empresas vinícolas, deberán estar constituidas antes de presentar la solicitud y acreditar que más del 50 % de su facturación procede de productos vitivinícolas incluidos en la convocatoria o que su producción supera los 500 hectolitros. También podrán beneficiarse las asociaciones temporales o permanentes de productores que desarrollen iniciativas de promoción y comercialización del vino, las entidades asociativas sin ánimo de lucro constituidas exclusivamente por empresas del sector vitivinícola y los organismos públicos con competencias en promoción exterior, siempre que cumplan las condiciones previstas en la convocatoria.

En el caso de estos últimos, no podrán ser los únicos beneficiarios de la ayuda.Las subvenciones están destinadas a programas de promoción de vinos con denominación de origen protegida, vinos con indicación geográfica protegida y vinos que incorporen la indicación de la variedad de uva de vinificación.

Se consideran subvencionables los programas que agrupen diferentes acciones de información, promoción y comunicación desarrolladas de forma coordinada en uno o varios países terceros, con el objetivo de dar a conocer los productos y favorecer su comercialización. Estas actuaciones deberán estar dirigidas a vinos destinados al consumo directo que cuenten con posibilidades de exportación o de apertura de nuevas vías comerciales.Las acciones de promoción podrán llevarse a cabo en cualquier país situado fuera de la Unión Europea.

NOVEDADES DE LA CONVOCATORIA

Una de las principales novedades es la ampliación del periodo máximo durante el que pueden recibir apoyo los programas de promoción en un mismo mercado.La duración inicial máxima será de tres años, con posibilidad de hasta dos prórrogas adicionales de tres años cada una para los vinos con DOP, IGP o indicación de variedad de uva, lo que permitirá alcanzar un máximo de nueve años consecutivos de ayudas por beneficiario y mercado, conforme a las condiciones establecidas en la normativa.

Además, la regulación incorpora criterios que favorecen el acceso de nuevos beneficiarios y pequeños productores, así como la apertura de nuevos mercados y la diversificación de productos.Los programas correspondientes a esta convocatoria deberán ejecutarse entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las ayudas se concederán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Las solicitudes serán evaluadas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria y la financiación se determinará de acuerdo con la valoración de los programas presentados y la distribución de fondos que se acuerde a nivel nacional.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Aragón y finalizará el 31 de diciembre de 2026.Las solicitudes deberán tramitarse electrónicamente a través de la sede del Gobierno de Aragón, en el procedimiento número 11996, disponible en www.aragon.es/tramites.