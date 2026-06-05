Convocadas las becas de comedor para el curso 2026/27, dotadas con 11,8 millones

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ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la convocatoria de becas para el servicio de comedor escolar y la de ayudas para la adquisición y el uso de material curricular para el próximo curso académico.

Ambas convocatorias comparten el objetivo de garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. En el curso 2025/26 se concedieron 10.629 becas de comedor y 10.883 de material: en total se beneficiaron de ambas convocatorias 21.512 alumnos de las tres provincias.

El programa de ayudas del comedor cuenta con una dotación total de 11.856.000 euros, distribuidos en dos modalidades principales: las ayudas en especie y las dinerarias. En cuanto a las ayudas en especie, facilitan el uso gratuito del servicio de comedor y se prevé conceder un máximo de 7.500 becas de curso completo mediante la financiación directa de los contratos de servicios, por un importe de 6,45 millones.

Por otro lado, las ayudas económicas destinadas a pagos directos a las familias cuentan con un presupuesto de 5,4 millones y se aplica especialmente cuando el centro docente no dispone de servicio de comedor propio.

La cuantía individualizada de la beca para un curso completo es de 860 euros --86 euros mensuales-- cubre tanto el servicio de comida como los gastos relacionados con los monitores; en centros sin comedor, el importe es de 720 euros al no estar incluidos los monitores.

Así, el presupuesto para ayudas dinerarias permite cubrir aproximadamente a 6.286 beneficiarios adicionales, con lo que la convocatoria de becas de comedor para el curso 2026/27 tiene capacidad para beneficiar a unos 13.786 alumnos aproximadamente, si sumamos las modalidades en especie y dineraria.

Además esta beca se consolida para el período estival no lectivo mediante una ayuda adicional de 180 euros para los meses de verano, vinculada preferentemente a programas de apertura de centros estos meses, como Abierto por vacaciones.

Podrán solicitar estas ayudas los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos que cursen 3º de Infantil (1er ciclo), Infantil (2º ciclo), Primaria y Educación Especial. El requisito económico principal es que la renta familiar del año 2025 no supere dos veces el IPREM, limitada en 14.400 euros anuales.

El plazo para presentar las solicitudes es de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la orden en el BOA; esto es, desde este lunes al próximo viernes 19 de junio. Se pueden localizar en el tramitador en línea del Gobierno de Aragón, disponible en este enlace, bajo el procedimiento número 10.875.

Las solicitudes pueden cumplimentarse a través de la aplicación informática en la web del Departamento y para facilitar el trámite, los centros entregarán borradores a las familias que ya fueron beneficiarias en el curso 2025/26 por lo que solamente deberán confirmar o modificar los datos existentes.

Una vez impresas y firmadas por todos los miembros de la unidad familiar, las solicitudes deben presentarse en el centro docente donde el alumno esté matriculado o haya solicitado plaza.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Aragón impulsa la digitalización de la gestión administrativa y adapta las ayudas a las necesidades reales del alumnado para eliminar las barreras económicas en el sistema educativo.

AYUDAS PARA EL MATERIAL CURRICULAR

Este viernes también se ha publicado la convocatoria de ayudas para la adquisición y el uso de material curricular, destinada al alumnado de etapas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.

La cuantía individualizada de la subvención se establece en función de la etapa educativa del alumno y puede alcanzar hasta el 100 % del coste del material y los importes fijados para esta convocatoria son de 160 euros para alumnos de Educación Primaria y Educación Especial y 230 euros para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Ciclo Formativo de Grado Básico.

El pago de estas ayudas se materializará mediante un cheque --en formato digital o papel-- que las familias podrán canjear en establecimientos autorizados para la compra de libros de texto, materiales de elaboración propia o recursos adaptados para alumnado con necesidades específicas, tal y como se detalló en las bases reguladoras.

El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles, del 8 al 19 de junio, y se puede iniciar el procedimiento a partir de este sábado mediante el tramitador de la DGA bajo el código numérico 10.873.

Una vez finalizado el plazo de presentación, la Administración dispone de un máximo de 3 meses para resolver y la puesta a disposición de los cheques se extenderá hasta el 15 de noviembre del curso escolar correspondiente.

Esta convocatoria es incompatible con la adhesión al sistema de Banco de Libros, por lo que las familias deberán optar por uno de los dos modelos de apoyo.